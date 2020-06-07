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07 июня 2020, 21:16

Спутник для уничтожения космического мусора разрабатывают в Японии

Фото Getty Images
Фото Getty Images

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии ученые решили заняться разработкой космического спутника, который лазером будет уничтожать дрейфующие на околоземной орбите мелкие обломки от ступеней ракет и другой мусор. Об этом сообщил телеканал NHK.

Разработкой займется Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) совместно с оператором спутниковой связи SKY Perfect JSAT и государственным Институтом естественных наук "Рикэн".

Спутник будет воздействовать на мусор лазерным лучом и выбрасывать его в атмосферу для последующего сгорания. Запустить такой спутник на орбиту предполагается не раньше, чем через три года.-0-

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