США намерены внедрить гиперзвуковые технологии в течение трех лет

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект согласованного обеими палатами Конгресса США военного бюджета страны на 2021 финансовый год предусматривает наращивание испытаний гиперзвукового оружия и внедрение данных технологий в течение трех лет, сообщает ТАСС.

"Поправка Сената содержит положение, выражающее позицию Конгресса о важности гиперзвуковых возможностей. От министра обороны требуется при необходимости увеличить число летных испытаний для развития и внедрения гиперзвуковых технологий", - отмечается в распространенном документе.

Военный бюджет на 2021 финансовый год должен составить $740 млрд. В частности, предусматривается выделить на базовые нужды Пентагона $635,5 млрд, $26,6 млрд пойдет на программы в области национальной безопасности по линии Министерства энергетики. На операции за рубежом выделяется $69 млрд.

Должностные лица Пентагона в последние месяцы неоднократно признавали, что США отстали от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия. Отправленный недавно в отставку с поста министра обороны США Марк Эспер указывал, что Вашингтон оказался в этой сфере в роли догоняющего. А его заместитель Эллен Лорд сообщила, что США намерены существенно активизировать разработку гиперзвукового оружия и средств защиты от беспилотных летательных аппаратов.

Президент РФ Владимир Путин 24 декабря 2019 года подчеркнул, что Россия впервые в истории опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений, включая гиперзвуковые.-0-