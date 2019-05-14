Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
14 мая 2019, Вт
+19°C
Переменная облачность EUR 2.3571
USD 2.0988
RUB 3.208
Главное
Лукашенко поручил к 2021 году построить в Беларуси Национальный выставочный центр
Президент
Беларусь намерена продолжать курс на развитие отношений с Европейским союзом - Макей
Политика
Специальный центр обеспечит на II Европейских играх координацию и реагирование на нештатные ситуации
Общество
Не оставляйте личные данные на сайтах с опросами
Общество
Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты почти на $680 млн
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
ВС рассматривает апелляцию по делу об убийстве двух девушек в Бобруйске
11:19 Происшествия
Лукашенко поручил к 2021 году построить в Беларуси Национальный выставочный центр
11:09 Президент
В Минске племянник украл у дяди вещи на Br88 тыс.
10:44 Происшествия
Конкретизированы подходы к выплате вознаграждения независимым директорам ОАО с госдолей в уставных фондах
10:40 Экономика
США выделит NASA $1,6 млрд для ускоренного освоения Луны и Марса
10:38 Технологии
Первые полуфиналы Единой лиги ВТБ состоятся 22 и 23 мая
10:36 Спорт
Инструменты для противодействия киберпреступлениям нужно постоянно совершенствовать
10:36 Технологии
Лукашенко привел к присяге судью Конституционного суда Беларуси
10:34 Президент
Белстат: в апреле больше всего подешевели огурцы и перец, подорожали - капуста и лук
10:25 Экономика
Выход со станции метро "Московская" частично перекрыт до 31 мая
10:17 Регионы
Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 14-16 мая
10:13 Регионы
В Волковысском районе выявлены факты продажи мяса с ферм без документов
10:11 Происшествия
Военнослужащий Сморгонской пограничной группы совершил суицид
09:53 Происшествия
РЕПОРТАЖ: В шаге от финала, или Генеральная репетиция первых 17 участников "Евровидения"
09:40 Культура
Завершено расследование убийства в 2015 году новорожденного в Барановичах
09:38 Происшествия
Состояние лесных экосистем обсудят на международном семинаре в нацпарке "Браславские озера"
09:36 Регионы
В Витебске начинается суд по делу об убийстве девушки ради квартиры
09:18 Происшествия
Беларусь интересуется передовым шведским опытом использования возобновляемой энергетики
09:17 Экономика
Во Франции открывается Каннский кинофестиваль
09:00 В мире
Школьники из 3 стран посоревнуются за награды турнира по интеллектуальным играм "Фавор" в Гомеле
08:51 Регионы
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Евровидение-2019 Евровидение-2019
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Посевная кампания Посевная кампания
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

США выделит NASA $1,6 млрд для ускоренного освоения Луны и Марса

Технологии 14.05.2019 | 10:38
Фото Reuters
Фото Reuters

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп распорядился дополнительно выделить NASA $1,6 млрд для ускоренного освоения Луны и Марса, сообщает Reuters.

Администрация Трампа уже обратилась в конгресс с этим предложением. Увеличение бюджета приведет к тому, что общий уровень расходов NASA в 2020 году составит $22,6 млрд. Значительная часть выделенных средств будет предназначена для исследований и разработки систем посадки человека на Луну.

"Наша цель - создать программу, которая доставит нас на Луну как можно скорее", - сказал директор NASA Джим Брайденстайн. Он также отметил, что в ближайшие годы понадобятся дополнительные средства.

Ранее NASA планировала в 2024 году вывести станцию Gateway на орбиту Луны, а к 2028 году отправить космический корабль с экипажем на поверхность спутника Земли.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
космос, США
Версия для печати
Новости рубрики Технологии
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3571 BYN 2.355 BYN 2.36 BYN
USD
2.0988 BYN 2.096 BYN 2.1 BYN
RUB
3.208 BYN 3.2 BYN 3.218 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Репетиция открытия выставки вооружения MILEX 2019
Все видео

Фотоновости

Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций
Все фото

Инфографика

Движение эстафеты "Пламя мира" по Беларуси В каждой области эстафета пробудет 6 дней.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Лукашенко отмечает вклад Германии и ее посла в нормализацию отношений Беларуси с ЕС
Лукашенко поручил к 2021 году построить в Беларуси Национальный выставочный центр
Лукашенко привел к присяге судью Конституционного суда Беларуси
Политика
Фото Представительства Европейского союза в Республике Беларусь Беларусь намерена продолжать курс на развитие отношений с Европейским союзом - Макей
Йоханнес Хан рассказал о завершении переговоров по соглашению о реадмиссии
Беларусь готова поделиться с Латвией опытом по реализации ЦУР - Щеткина
Экономика
Фото из архива Конкретизированы подходы к выплате вознаграждения независимым директорам ОАО с госдолей в уставных фондах
Белстат: в апреле больше всего подешевели огурцы и перец, подорожали - капуста и лук
Беларусь интересуется передовым шведским опытом использования возобновляемой энергетики
Происшествия
Фото из архива ВС рассматривает апелляцию по делу об убийстве двух девушек в Бобруйске
В Минске племянник украл у дяди вещи на Br88 тыс.
В Волковысском районе выявлены факты продажи мяса с ферм без документов
Общество
Фото из архива Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты почти на $680 млн
Картина дня: саммит "Восточного партнерства", видеоролик о перемещении товаров через границу и васильковое мороженое
Медики призывают не увлекаться аллерготестами
Регионы
Фото из архива КГК Витебской области проведет горячую линию по вопросам выплаты зарплат
Выход со станции метро "Московская" частично перекрыт до 31 мая
Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 14-16 мая
Спорт
Виктория Азаренко. Фото Jimmie48 Tennis Photography Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала теннисного турнира в Риме
Первые полуфиналы Единой лиги ВТБ состоятся 22 и 23 мая
Владимир Игнатик стартует со второго круга "Челленджера" в Самарканде
Культура
ZENA В Тель-Авиве назовут первую десятку финалистов "Евровидения-2019"
РЕПОРТАЖ: В шаге от финала, или Генеральная репетиция первых 17 участников "Евровидения"
Брестский театр драмы готовит премьеру по сказке Туве Янссон
В мире
Фото Reuters Во Франции открывается Каннский кинофестиваль
В самолет Меркель въехал автомобиль без водителя
Мощные ливни затопили Грузию
Калейдоскоп
"В центре внимания". Аудун Рикардсен ФОТОФАКТ: Невероятные снимки конкурса BigPicture Natural World
Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая
Американец совершил рекордное одиночное погружение в бездну Челленджера
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
В семнадцать мальчишеских лет
Боль нашей земли
Гоблин – "жизнерадостный графоман"
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Марианна ЩЁТКИНА. Равенство возможностей
Сяргей ГАЛОЎКА. Служэнне словам і справай
Марина ЕЛИНСКАЯ. Cоздатели геральдики
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия