США выделит NASA $1,6 млрд для ускоренного освоения Луны и Марса

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп распорядился дополнительно выделить NASA $1,6 млрд для ускоренного освоения Луны и Марса, сообщает Reuters .

Администрация Трампа уже обратилась в конгресс с этим предложением. Увеличение бюджета приведет к тому, что общий уровень расходов NASA в 2020 году составит $22,6 млрд. Значительная часть выделенных средств будет предназначена для исследований и разработки систем посадки человека на Луну.

"Наша цель - создать программу, которая доставит нас на Луну как можно скорее", - сказал директор NASA Джим Брайденстайн. Он также отметил, что в ближайшие годы понадобятся дополнительные средства.

Ранее NASA планировала в 2024 году вывести станцию Gateway на орбиту Луны, а к 2028 году отправить космический корабль с экипажем на поверхность спутника Земли.-0-