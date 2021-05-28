Стал известен самый популярный браузер в мире

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство пользователей сети предпочитают использовать браузер Google Chrome. Об этом сообщает издание TechRadar.

Исследование, проведенное компанией Atlas VPN, показало, что самым популярным браузером в мире является Google Chrome. Более 3,3 миллиардов пользователей или 41% отдали предпочтение именно ему. На втором месте расположился Safari, который пришелся по вкусу 944 миллионам человек. Популярность этого браузера обусловлена еще и тем, что он установлен по умолчанию на всех устройствах Apple.

Тройку лидеров замыкает FireFox, который установили себе на устройства около 182 миллионов юзеров. В пятерку лидеров также вошли Microsoft Edge, Samsung Internet и Opera. -0-