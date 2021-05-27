Стартап-центр БГУ принял новых резидентов

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартап-центр БГУ окажет поддержку двум молодежным бизнес-проектам "Цифровой юридический консультант" и "Приложение для электронного расписания Timetable". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Авторами "Цифрового юридического консультанта" выступают преподаватели юридического факультета БГУ под руководством старшего преподавателя кафедры финансового права и правового регулирования хозяйственной деятельности Екатерины Ульяновой. Инициатива направлена на оказание правовой помощи гражданам в режиме онлайн. К примеру, пользователь может задать вопрос, связанный с реализацией трудовых правоотношений, а система искусственного интеллекта выдаст конкретный ответ по решению заявленной проблемы со ссылкой на Трудовой кодекс", - рассказали в пресс-службе.

Разработчиками мобильного приложения и веб-страницы с электронным расписанием Timetable выступают первокурсники механико-математического факультета Игорь Панченко и ФПМИ Алексей Ушков. Этот ресурс поможет студентам оптимизировать учебное время. Авторизированный пользователь сможет следить за расписанием и его изменениями, датами экзаменов, записывать домашние задания и помечать уже выполненные работы, вести заметки по предметам, а также общаться с преподавателями в чатах. Приложение может синхронизироваться со всеми Android и iOS-устройствами.

На данный момент в Стартап-центре БГУ всего десять резидентов. Этот статус присваивается студентам, аспирантам, ученым и сотрудникам университета по итогам презентации инноваций и их отбора экспертным советом и позволяет молодым предпринимателям получить юридические, маркетинговые и консультационные услуги, проводить исследования в научных лабораториях БГУ.

В БГУ ведется активная работа по формированию предпринимательских компетенций у активной и талантливой молодежи. С этой целью в 2019 году был создан Стартап-центр. Его деятельность направлена на взаимодействие науки с бизнесом, координацию проектов, привлечение партнеров и инвесторов для реализации стартапов. Также в БГУ регулярно проводятся стартап-конкурсы, хакатоны и форумы: ИННСТАРТ БГУ, Startup Heart, HACKATHON: FROM IPT TO IPO. БГУ сотрудничает с бизнес-инкубатором "Молодежная социальная служба" с целью взаимной поддержки предпринимательской активности студентов и сотрудников БГУ.-0-