Стартовал новый проект Белорусского телеграфного агентства - сайт БЕЛТА+

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское телеграфное агентство 19 марта запустило новый проект - сайт БЕЛТА+. Его адрес - beltaplus.by.

В новом проекте агентства - только позитивные материалы, без сводок криминальных новостей и происшествий. Это будет качественная информация для мыслящих людей.

Новости сайта разделены на 15 тематических блоков. Рубрика "Интеллект" рассчитана на тех, кто любит хорошую литературу, увлекается историей и психологией. "Драйв" привлечет внимание поклонников высоких скоростей и мощных моторов. Квалифицированно и грамотно о новинках компьютерных технологий и IT-компаний расскажут в разделе "Техно". С новыми кулинарными рецептами и эффективными диетами познакомит "Гурман". Классическая музыка, авторское кино, новые синглы мировых поп-звезд - все это можно найти в рубрике "Развлечения и отдых". Подобрать себе новое платье или многофункциональный домашний кинотеатр поможет "Шопинг". Любой совет - от ухода за домашней утварью до заполнения налоговой декларации - можно будет найти в блоке "Лайфхак".

Высокое качество информации проекта обеспечивают лучшие журналисты БЕЛТА: газеты "7 Дней", журналов "Беларуская думка" и "Экономика Беларуси", редакции информации и фотохроники агентства.-0-