STEM-классы откроются в 2019 году в десяти белорусских школах

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2019 году STEM-классы откроются в десяти учреждениях общего среднего образования Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор ассоциации по содействию развитию образовательных инициатив в области точных наук и высоких технологий "Образование для будущего" Александр Хомич.

По итогам конкурса "Хочу учиться в STEM-классе!" десять белорусских школ и гимназий получат финансовую помощь на покупку оборудования для занятий по программированию и 3D-моделированию. Среди них средняя школа №12 Светлогорска, средняя школа №3 Вилейки, средняя школа №1 городского поселка Шарковщина, средняя школа №17 Орши, средняя школа №1 Дрогичина, гимназия Дзержинска, средняя школа №10 Пинска, гимназия №3 Бобруйска, средняя школа №2 Дубровно, средняя школа №5 имени В.И. Козлова Солигорска.

"В каждый класс будет закуплено по 10 ноутбуков, 5 базовых и 5 ресурсных наборов по робототехнике LEGO Mindstorms. В зависимости от школы также могут быть поставлены телевизоры и другое оборудование", - отметил Александр Хомич.

Кроме этого, среди школ-участниц, не вошедших в десятку финалистов, были определены лидеры в отдельных номинациях. "Лучшим STEM-проектом" признана работа гимназии №10 Молодечно, "Лучшей командой/учительским сообществом" стал коллектив средней школы №16 Орши, а "Лучший творческий урок" преподали педагоги гимназии Белоозерска. Специальный приз от ассоциации "Образование для будущего" получил Вилейский центр дополнительного образования.

Учреждения образования, которые не одержали победу на конкурсе, получили дипломы участника и подарочные сертификаты на покупку книг, а также были включены в резерв на открытие STEM-центров в будущем.

STEM-классы - центры, открытые на базе учреждений общего среднего образования, где дети под руководством специально подготовленных педагогов могут бесплатно заниматься по основным STEM-направлениям. STEM - аббревиатура четырех основных направлений, играющих ключевую роль в развитии технологий: естественные науки, информационные технологии, инжиниринг, математика. В 2018 году ассоциация "Образование для будущего" при содействии ведущих белорусских ИТ-компаний открыла STEM-центры в средних школах и гимназиях Борисова, агрогородка Лошница (Борисовский район), Барановичи и в деревне Лельчицы.-0-