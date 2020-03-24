Столичным водителям в поиске свободных парковочных мест поможет приложение

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект по информированию водителей о наличии свободных парковочных мест на улицах города разрабатывают в Минске. Об этом сообщил заместитель директора по развитию КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома" Павел Петрулевич сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Разрабатываем систему по информированию водителей о наличии свободных парковочных мест в городе, чтобы человек мог эффективно планировать свой маршрут. В ближайшее время опробуем разработку на нескольких улицах в центре города, чтобы посмотреть, какой функционал нужен, чтобы масштабировать проект на весь Минск", - сказал Павел Петрулевич.

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