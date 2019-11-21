Стратегию создания сетей 5G разработают в Беларуси

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21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальная рабочая группа займется разработкой стратегии создания в Беларуси сетей сотовой подвижной электросвязи пятого поколения (5G). Это предусмотрено распоряжением премьер-министра от 20 ноября 2019 года №585р, сообщает БЕЛТА со ссылкой на
Согласно документу, рабочая группа должна до 2 марта 2020 года подготовить комплексные предложения по модели создания сетей 5G для направления главе государства.
Председателем рабочей группы назначен первый заместитель премьер-министра Александр Турчин.-0-