ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 21 ноября 2019
Минск Облачно с прояснениями -1°C
Версия для слабовидящих
Новости
18:09 Беларусь и ОАЭ обсуждают возможность взаимного признания водительских прав Политика
18:02 Мясникович обсудил с Матвиенко белорусско-российское сотрудничество Общество
17:40 Виновника пьяного ДТП в Дрогичинском районе приговорили к 5 годам колонии Происшествия
17:38 В Минске на рабочего обрушился рукав для сброса строительного мусора Происшествия
17:13 Стратегию создания сетей 5G разработают в Беларуси Технологии
17:10 БМЗ подписал соглашения на поставку металлопродукции в Россию на $40 млн Экономика
17:06 Узденскому центру коррекционного обучения подарили микроавтобус Регионы
16:49 Котельная на щепе введена в строй в Червене Регионы
16:43 Наряд Натальи Подольской вызвал бурные споры в сети Калейдоскоп
16:38 Почти каждый третий работник Брестской области трудится в сфере малого и среднего бизнеса Регионы
16:36 Фото с миротворцами, рассказы о службе и выставка оружия - бойцы элитной роты встретились с учащимися Регионы
16:26 Два дома с электроотоплением планируется построить в Витебской области в 2020 году Регионы
16:22 Мисникова: воспринимаю детское "Евровидение" как большое приключение Культура
16:04 В Беларуси все больше детей с инвалидностью воспитываются в семьях - Румак Общество
15:46 Детское "Евровидение-2019" освещают около 200 журналистов из 19 стран Культура
15:36 Детсады, бассейны и молодежный городок - развитие социальной инфраструктуры обсудили в Гомеле Регионы
15:35 Афиша выходного дня: "Тэатральны куфар", Kids Fashion Zone и прекрасная классика Афиша
15:28 Скауты из НХЛ и КХЛ посетят молодежный ЧМ в Минске Спорт
15:16 Корабль Илона Маска взорвался во время испытаний Калейдоскоп
15:09 Беларусь готова участвовать в инициативах ШОС в области науки и инноваций - Шумилин Общество
15:04 Белорусские заводы КПД усовершенствуют типовые серии домов Экономика
15:02 Переход на строительные нормы и правила ускорит внедрение инноваций - эксперт Экономика
15:02 Гродненские таможенники выявили факты ввоза товаров без уплаты таможенных платежей Происшествия
14:57 Около 300 участников собрал в Бресте I Региональный форум предпринимательства Регионы
14:56 Футболисты минского "Динамо" провели фотосессию на главном стадионе Беларуси Спорт
14:51 Белорусские производители представили свою продукцию на Agro Food Drink Tech Expo в Тбилиси Экономика
14:46 Мисникова: наш номер должен раскачать зал и понравиться зрителям детского "Евровидения" Культура
14:43 Карточки Беларусбанка могут не работать ночью 23 и 30 ноября Общество
14:42 Прокуратура Брестской области предложила допмеры по сокращению задолженности нерадивых родителей Регионы
14:26 В Гродно за два дня от телефонных мошенников пострадали более 50 человек Происшествия
Все новости
Все новости
Технологии
21 ноября 2019, 17:13

Стратегию создания сетей 5G разработают в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальная рабочая группа займется разработкой стратегии создания в Беларуси сетей сотовой подвижной электросвязи пятого поколения (5G). Это предусмотрено распоряжением премьер-министра от 20 ноября 2019 года №585р, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, рабочая группа должна до 2 марта 2020 года подготовить комплексные предложения по модели создания сетей 5G для направления главе государства.

Председателем рабочей группы назначен первый заместитель премьер-министра Александр Турчин.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
мобильная связь разработки связь
Новости рубрики Технологии
Фото из архива НАН планирует сотрудничать с резидентами "Великого камня" в сфере интеллектуальных систем и роботов
Фото из архива Создание аналога Википедии будет стоить России более $30 млн
Фото из архива Навигационная система для людей с ослабленным зрением появилась в поликлинике №2 Могилева
Фото из архива Запрещенные для полетов беспилотников зоны можно увидеть на кадастровой карте
Черная пятница: топовые модели телевизоров LG по суперценам
Фото Facebook Компания Facebook разработала приложение для создания мемов
Главное
Во время совещания Лукашенко собрал совещание по развитию правительственной связи
Лукашенко предложил одному из крупнейших инвесторов Дубая развивать проекты в реальном секторе экономики
В Беларуси до конца года планируется утвердить 26 строительных норм
"Валютный распорядитель" Белинвестбанка – новые горизонты возможностей
Топ-новости
Румас примет участие в инвестиционном саммите "Восточного партнерства" в Лондоне
Зась рассказал, создадут ли для правительственной связи мессенджер и как ее тестировали на взлом
Андрейченко: в обновленной модели СГ должна быть четкая нацеленность на решение практических задач
Проект закона о госрегистрации и ликвидации субъектов хозяйствования можно обсудить до 6 декабря
Разработка белорусских ученых может помочь в диагностике заболеваний легких
Стратегию создания сетей 5G разработают в Беларуси
Мисникова: наш номер должен раскачать зал и понравиться зрителям детского "Евровидения"
Прорабатывается вопрос строительства нового стекольного завода в Беларуси
Дома до пяти этажей в Беларуси будут оборудоваться лифтами
Беларусь готова участвовать в инициативах ШОС в области науки и инноваций - Шумилин
Пресс-конференция о профилактике ОРВИ и гриппа среди населения пройдет в БЕЛТА 22 ноября
Патриарх Кирилл приедет на торжества по случаю 550-летия обретения Жировичской иконы
Белорусские дипломаты к 30-летию Конвенции о правах ребенка организовали в ООН концерт группы J:Морс
Семинар по управлению коммерческими рисками в строительстве пройдет в Минске
Чеки "Жилье" проиндексированы в Минске
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.