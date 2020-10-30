Строительство самой высокой в Беларуси ветроустановки планируют завершить до конца года

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая ветроэнергетическая установка (ВЭУ) появится вблизи деревни Асмоловичи в Мстиславском районе Могилевской области, сообщил БЕЛТА заместитель начальника инспекционно-энергетического отдела Могилевского областного управления по надзору за рациональным использованием ТЭР Департамента по энергоэффективности Дмитрий Казаков.

Это будет самая высокая ВЭУ в Беларуси. Ее высота составит 142 м, а мощность - 3,4 МВт. При этом верхняя точка лопасти достигнет 210 м, а размах лопастей - 136 м. Строительством установки занимается СООО "ТДФ Экотех-Могилев". Сейчас ведутся работы по заливке фундамента, завершить строительство планируют в конце декабря текущего года. Современная конструкция установки (установка изготавливается специально для этого проекта датской компанией Vestas) позволит использовать энергию ветра максимально эффективно, пояснил Дмитрий Казаков.

До сих пор самым высоким ветряком в Беларуси считался электрогенератор, построенный в Новогрудском районе возле деревни Большие Лезневичи в 2017 году. Высота его башни - 117 м, мощность - 3,3 МВт.

Самым мощным остается ветряк, построенный в Лиозненском районе Витебской области в 2019 году. Высота его башни - 100 м, мощность - 3,49 МВт.

По-прежнему лидирующие позиции по количеству ВЭУ (50%) и по установленной мощности (50%) в Беларуси занимает Могилевская область. По состоянию на 1 ноября в Беларуси действуют 108 ветроэнергетических установок общей установленной электрической мощностью 120,31 МВт, из них в Могилевской области расположено 56 установок мощностью 59,18 МВт.-0-