Студенты БГМУ разработали приложение - помощник врача при чрезвычайной ситуации

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты БГМУ Бажена Курзова и Иван Каршакевич создали мобильное приложение, которое позволит врачам сориентироваться в чрезвычайной ситуации и скоординирует их действия при оказании помощи пострадавшим. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили разработчики.

Идея проекта принадлежит Ивану Каршакевичу. "Проект родился примерно 3 года назад на военно-медицинском факультете БГМУ при поддержке кафедры организации медицинского обеспечения войск и экстремальной медицины. В процессе обучения и тренировок мы пришли к выводу, что было бы здорово, если бы появился такой помощник для врача", - вспоминает он.

К проекту присоединилась Бажена Курзова. Она участвовала в прошлом сезоне конкурса социальных проектов Social Weekend и, услышав про разработку Ивана, предложила ему принять участие в нынешнем. Вместе ребята дошли до финала.

"Мы занимаемся разработкой приложения, которое будет минимизировать человеческий фактор при работе врача в чрезвычайной ситуации, - объясняет Иван Каршакевич. - Это будет приложение с алгоритмом действий, которые необходимо предпринять врачу при работе в чрезвычайной ситуации, чтобы оказать всю необходимую помощь пострадавшим и не дублировать действия коллег".

Приложение пригодится в случае происшествия с большим количеством пострадавших, когда на одного врача будет приходиться несколько пациентов и нужно будет быстро оценить состояние каждого. Врач подходит к пациенту, открывает приложение, получает алгоритм действий, выполняет указанные манипуляции и заполняет в приложении данные по пострадавшему. Приложение по указанной информации определяет состояние человека как тяжелое, средней тяжести или удовлетворительное. Далее врач отмечает обследованного пациента условным стикером и переходит к осмотру следующего пострадавшего. Врач, который приезжает на место ЧС позже, подходя к пациенту, видит, что коллега уже осмотрел этого человека, поэтому не дублирует действия, а, например, оказывает другой вид помощи или отвозит его в больницу.

Приложение сможет рекомендовать ближайшую больницу, где осмотренным пострадавшим окажут нужный вид помощи, отправлять в медучреждение информацию о пациенте, пока он будет ехать. Таким образом удастся повысить качество оказываемой помощи.

Студенты разработали демоверсию приложения. Сейчас им нужны программисты и юристы, чтобы создать рабочий продукт и протестировать его. Партнеры найдены, поэтому ребята продолжат работать над проектом.

Республиканский конкурс социальных проектов Social Weekend существует около шести лет. Всего в проекты инвестировано более Br650 тыс. Призовой фонд нынешнего сезона составил более Br90 тыс. За все время через конкурс прошло свыше 3 тыс. уникальных идей, которые превратились более чем в 300 историй успеха. Организатором выступает местный социальный фонд "Добра".-0-