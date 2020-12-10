Студенты БГУ разработали онлайн-приложение для поиска и выбора одежды

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты БГУ разработали онлайн-приложение Clod, помогающее в поиске и выборе одежды. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Авторы приложения - третьекурсники Института бизнеса Артем Лебедев, Дарья Семенчук, Глеб Дапкюнас, Ирина Жолнерович и Арина Карнилова. В команду разработчиков вошел и пятикурсник БГУИР Никита Аникиевич", - рассказали в пресс-службе.

Приложение ориентировано на молодежь, которая следит за модными тенденциями и не готова тратить время на выбор одежды. Платформа включает список популярных среди пользователей магазинов. Функционал позволяет оперативно составить из различных брендов и коллекций новые образы, узнать о наличии нужной модели, ее размер и адрес продажи, а также оценить сочетание вещей до их приобретения. В перспективе разработчики планируют добавить опцию покупки онлайн. В галерею мобильного сервиса можно копировать образы других пользователей со схожей комплекцией и дополнять коллекции новыми аксессуарами.

Студенты планируют запустить приложение в марте 2021 года. Оно будет доступно бесплатно для мобильных устройств с системой Android. Кроме регистрации на платформе, пользователю нужно также в личном кабинете указать свои параметры.

Инновационный проект включен в акселерационную программу ИТ-компании KrokIT. Студентам-разработчикам окажут консультационную помощь и поддержку в коммерциализации инициативы. Такую возможность они получили благодаря высокой оценке на конкурсе инновационных проектов INNSTART BSU, который завершился в ноябре.-0-