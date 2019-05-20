Студенты БГУ разработали приложение для интерактивных уроков по физике

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты факультета прикладной математики и информатики БГУ разработали приложение Vedex VR Edutainment для проведения интерактивных уроков по физике, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

С помощью приложения школьники могут проводить виртуальные опыты. "Комплект включает две разработанные и апробированные лабораторные работы по изучению последовательного и параллельного соединения проводников, а также пять демонстрационных уроков, соответствующих рабочей тетради по физике для 8-го класса", - рассказали в пресс-службе.

Приложение успешно протестировали в двух классах столичной средней школы №208. Участниками виртуальных занятий стали около 50 восьмиклассников. "Для проведения опыта необходимы смартфон с установленным приложением, очки виртуальной реальности и джойстик. Все детализированное действие эксперимента школьник видит в трехмерном пространстве. Приложение также позволяет пользователям объединяться в группы и делиться результатами между собой", - отметили в пресс-службе Белгосуниверситета.

Работа по совершенствованию Vedex VR Edutainment продолжается. Адаптировать лабораторные занятия помогают практикующие педагоги-физики. "В этом году студенты переписали серверное приложение, улучшили интерфейс, ускорили переходы между страницами. Воспользоваться апробированными занятиями могут все желающие. Бесплатное приложение доступно для скачивания на Google Play", - добавили в пресс-службе.-0-