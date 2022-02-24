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Технологии
24 февраля 2022, 23:22

Стволовые клетки смогли превратить в клетки кости при помощи звука

Фото из архива
Фото из архива

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стволовые клетки способны превращаться в любой другой вид клеток. Они обладают огромными возможностями для использования в медицине, сообщает "МИР24".

Существуют научные предположения, что в перспективе появится возможность восстанавливать части человеческого тела из стволовых клеток.

Для выполнения этой задачи требуется умение управлять работой стволовых клеток. Ученые испытали инновационный способ – используя высокочастотные звуковые волны, они смогли превратить стволовые клетки в клетки кости всего за пять дней.

Этот метод имеет ряд преимуществ по сравнению с прежними технологиями. Он будет эффективен для восстановления костной ткани, поврежденной в результате тяжелого заболевания.

"Звуковые волны сокращают время лечения, необходимое для того, чтобы стволовые клетки превращались в костные клетки, на несколько дней", – уточнила Эми Гелми, научный сотрудник Вице-канцлера Королевского технологического института Мельбурна (RMIT) в Австралии.

Новый метод также не требует специальных препаратов, стимулирующих костную ткань. Его очень легко применить к стволовым клеткам.

В ходе эксперимента стволовые клетки поместили в силиконовое масло и подвергли воздействию звуковых волн с частотой выше 10 МГц. Ученые использовали разные виды клеток, в том числе те, что были получены из жировой ткани.

Звуковые волны оказывали на клетки «нужное давление в нужных местах», чтобы запустить процесс изменений. На первом этапе ученые провели опыты с небольшим количеством клеток. В дальнейшем они намерены испытать технологию с более крупными объемами материала.-0-

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