Суд в Москве оштрафовал Google на 2 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию 

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Google на 2 млн российских рублей за отказ удалять запрещенную информацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда.





"Решением 422-го судебного участка мирового суда Google признан виновным по ст.13.41 (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации) КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в 2 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.





Кроме этого, 19 августа рассмотрят еще два административных протокола, составленных Роскомнадзором в отношении этого поисковика по той же статье.





Ранее мировой суд оштрафовал Google на 23,5 млн рублей по трем административным протоколам об отказе удалить запрещенную информацию и на 3 млн рублей - за отказ локализовать базы данных российских пользователей в РФ.





Роскомнадзор сообщал ранее о неудалении с видеохостинга YouTube, принадлежащего компании Google LLC, порядка 5 тыс. запрещенных материалов. По данным службы, администрация YouTube игнорирует требования ведомства о необходимости удаления материалов, содержащих ложную информацию, в том числе о коронавирусе. Ведомство уточняло, что видеохостинг является лидером по количеству неудаленного противоправного контента.





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В отношении Google LLC с начала года составлено 11 протоколов за неудаление противоправных материалов. Также ведомство обратилось в суд в связи с отказом компании локализовать базы данных российских пользователей в РФ.-0-