Суперкомпьютер в Японии вывели на полную мощность

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый быстрый суперкомпьютер в мире заработал на полную мощность в вычислительном центре японского государственного Института естественных наук (Рикэн) в городе Кобе. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Торжественная церемония состоялась девятого марта. По словам ученых, эту машину будут использовать для проведения экстренных исследований, в том числе связанных с распространением коронавируса.

Самый быстрый суперкомпьютер под названием "Фугаку" был запущен в апреле прошлого года. Он сразу же занял первое место в мире, показав многообещающие результаты в нескольких категориях: промышленности, ИИ, а также в аналитике больших чисел.

Суперкомпьютер был создан компанией Fujitsu, обойдя по показателям суперкомпьютера Summit из Национальной лаборатории США в Ок-Ридже, а также другие подобные машины. -0-