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25 марта 2021, 13:12

Сверхмощные магнитные поля выявили на первом снимке черной дыры

Фото NASA
Фото NASA

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые смогли получить первые в своем роде изображения магнитных полей вокруг черной дыры. Они могут объяснить, как дыра выбрасывает струю энергии и вещества более чем на 5 тыс. световых лет в космос, сообщает "МИР 24" со ссылкой на Live Science.

Черная дыра расположена в центре Мессье 87 - гигантской эллиптической галактики на расстоянии 55 млн световых лет от нас. В 2017 году ученые со всего мира скоординировали работу 11 радиотелескопов для наблюдений за ней. В 2019 году была опубликована фотография черной дыры, окруженной "бубликом" светящейся материи. Новый анализ данных показал, что свет в этом "бублике" частично поляризован, то есть световые волны вибрируют в одной плоскости. Это означает, что свет прошел сквозь горячее намагниченное пространство, и исследователи могут создать карту магнитного поля на краю черной дыры.

В ходе исследования ученые обнаружили, что магнитное поле может быть достаточно сильным, чтобы вытеснить материю, которая в противном случае безвозвратно бы исчезла из черной дыры. Благодаря ему поток материи и энергии струится из черной дыры и окружающей ее галактики, как прожектор.

Ученые отметили, что исследование было непростым: им приходилось учитывать как особенности самой черной дыры, так и возможное влияние атмосферы Земли на 11 различных телескопов. Кроме того, им следовало исключить погрешности аппаратуры. Поначалу казалось, что только 1-3% света вокруг черной дыры поляризовано. Но дальнейшее изучение показало: на самом деле этот показатель равен 15-20%.

Астрофизики давно подозревали, что магнитные поля играют роль как в росте черных дыр, так и в выбросе вещества и энергии в огромных струях. Ранее они измеряли магнитные поля внутри струй вещества, но сейчас впервые смогли исследовать поле непосредственно у основания. В дальнейшем они намерены изучить, "как строится поле при приближении к черной дыре".-0-

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