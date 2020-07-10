Технологию изготовления эффективных широкополосных светодиодов разработали в НАН

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр светодиодных и оптоэлектронных технологий Национальной академии наук Беларуси разработал технологию изготовления эффективных широкополосных светодиодов (СИДов), сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"Технология позволяет создавать эффективные широкополосные желтые, зеленые и красные светодиоды за счет люминофорного преобразования излучения синего светодиода. В ее основе лежат собственные ноу-хау в области люминофоров. Технология отличается новизной, простотой, низкой себестоимостью, высокой эффективностью и хорошей воспроизводимостью параметров", - рассказали в пресс-службе.

Комбинация широкополосных цветных светодиодов позволяет получать белый свет с гладким, без резких пиков спектром и индексом цветопередачи более 95, что практически невозможно при использовании традиционных монохромных СИДов. Технология позволяет получать светодиодные модули с заданным спектральным распределением в видимой области спектра, в том числе с излучением, близким к солнечному спектру. Разработка уже успешно применяется в центре при производстве тепличных облучателей как промышленного, так и домашнего использования, а также при решении других задач.

Центр светодиодных и оптоэлектронных технологий НАН - ведущая организация в Беларуси в области исследований и разработок, производства и испытаний светодиодных приборов различного назначения. За последние годы успешно разработаны и запущены в производство светодиодные уличные и промышленные светильники, светодиодные тепличные облучатели и другая продукция. Аккредитованная светотехническая испытательная лаборатория центра оснащена современным высокоточным оборудованием и является одной из лучших на территории Евразийского экономического союза. Светодиодная продукция и услуги экспортируются в Россию, Казахстан, Италию, Северную Македонию, Сербию, Армению, Азербайджан, Украину и другие страны.-0-