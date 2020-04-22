Технопарк ГрГУ им.Янки Купалы расширяет производство средств индивидуальной защиты

22 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новый резидент научно-технологического парка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы занимается разработкой и производством средств индивидуальной защиты. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе университета.

Фото ГрГУ им.Янки Купалы

Десятым резидентом научно-технологического парка университета стало ООО "Лира и Ко". Соответствующий договор был подписан сегодня. Компания представила две готовые модели средств защиты, в планах - еще одна. Сотрудники презентовали также бесконтактный многоразовый респиратор. Эту модель не нужно надевать на лицо, она полностью закрывает голову. Респиратор можно дезинфицировать и использовать не один раз.

Компания создает и защитные костюмы. "В нем используется много технологичных подходов. Для усовершенствования продукции мы ее тестируем. Например, врач-реаниматолог находится в таком костюме от 6 до 12 часов, поэтому костюм модифицируется и изменяется в зависимости от медицинского направления", - рассказал руководитель компании Павел Кривенко. Он отметил, что компания уже взаимодействует с несколькими медицинскими организациями.

Ранее на базе технопарка было налажено производство защитных экранов с использованием 3D-принтеров и технологией лазерной резки.-0-