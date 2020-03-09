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Технологии
09 марта 2020, 16:03

Технопарк "Коралл" откроется в мае в Гомеле

Фото из архива
Фото из архива

9 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Технопарк "Коралл" откроется в мае в Гомеле, сообщил сегодня журналистам директор РУСП "Агентство развития и содействия инвестициям" Андрей Бобович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Коралл" станет вторым технопарком в Гомельской области. "Мы будет дополнять друг друга. Ведь чем больше таких субъектов, тем лучше для региона. Резиденты смогут выбирать наиболее оптимальные для себя условия", - убежден Андрей Бобович.

За основу работы в новом технопарке взята концепция "Сколково" (Россия). Проект поддерживается Гомельским облисполкомом - он выделяет средства из инновационного фонда.

Технопарк объединит несколько модулей - бывших административных и производственных площадей ОАО "Коралл". Модуль В площадью около 2,5 тыс. кв.м планируют ввести в мае - в дни проведения Гомельского экономического форума. В офисно-лабораторном комплексе разместится центр коллективного пользования оборудованием - станками (фрезерными, токарными и другими), 3D-принтерами. Здесь же будет и уникальный data-центр, классы для обучения. Как пояснил заместитель директора по производству ОАО "Институт Гомельгражданпроект" Александр Кутраков, готовность блока B составляет 98-99%. "Остаются мелкие работы по доводке, наладке, дошлифовка систем. Это сложное инженерное сооружение с множеством оборудования и систем", - отметил он.

Модуль А - шестиэтажное здание сейчас активно реконструируется, его площадь превышает 7 тыс. кв.м. Ввод запланирован на начало следующего года. В нем будет коворкинг-центр, современный конференц-зал, переговорные комнаты, офисные помещения. Проектом предусмотрены также фудкорты, парковочные зоны и территории отдыха, тренажерный зал, автосервис, создание безбарьерной среды, благоустройство прилегающей территории. В перспективе площади технопарка могут быть дополнены еще тремя модулями.

По словам Андрея Бобовича, технопарк позволит создать в регионе проводящую структуру от идеи к бизнесу, к коммерциализации не только на белорусском, но и на внешних рынках. Работу с резидентами здесь намерены организовать комплексно - от выпуска новой продукции до организации маркетинговых исследований, информационного продвижения новшеств и т.д. "Новый субъект станет постоянно действующей площадкой, где будут рождаться многие идеи. Он позволит стимулировать экономический рост региона, диверсифицировать экономику, будет способствовать развитию предпринимательской деятельности, научно-технической сферы, содействовать развитию инноваций", - добавил директор.

До конца апреля идет прием заявок на резиденство в "Коралле". Главное требование - резидент должен выпускать инновационную продукцию либо оказывать инновационные услуги, обратил внимание Андрей Бобович.-0-

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