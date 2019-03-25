Telegram разрешил удалять личную переписку у себя и собеседника

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователи Telegram теперь смогут удалять всю личную переписку не только у себя, но и у своего собеседника, сообщает ТАСС со ссылкой на личный канал в Telegram основателя мессенджера Павла Дурова.

Ранее пользователь мог удалить только собственные сообщения, которые были отправлены не позднее чем 48 часов назад. Теперь можно будет удалить даже всю переписку с любым из своих контактов без срока давности.

"С сегодняшнего дня мы позволим каждому пользователю удалять любое сообщение в частной переписке с обеих сторон. Не имеет значения, кто и когда отправлял сообщение, вы можете полностью это контролировать. Вы даже можете стереть весь разговор с обеих сторон, если захотите", - написал Павел Дуров.

При этом он также подчеркнул, что разработчики учли все возможные варианты резервного копирования переписки на случай, если пользователь злоупотребит новой функцией. -0-