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15 марта 2021, 19:50

Telegram впервые разместил собственные облигации и привлек $1 млрд

Фото ТАСС
Фото ТАСС

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа Telegram 12 марта впервые разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации и привлекла на рынке $1 млрд. Размещение прошло по цене номинала, ставка составила 7% годовых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на РБК.

Минимальный лот для участия составлял $500 тыс. Бонды размещены до 2026 года, первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 года. Номинал одной бумаги составил $1 тыс., купонный период - полгода.

Кроме того, одним из условий выпуска облигаций стало предоставление владельцам возможности конвертировать их в акции с дисконтом 10% к цене размещения компании в случае проведения IPO.

Также сообщается, что организатором размещения облигаций на внебиржевом рынке выступал сам Telegram, но у компании было несколько агентов: VTB Capital и Aton - в России, о чем свидетельствует информация на сайте Cbonds. Еще одним агентом источник РБК называет "Альфа-капитал". Представители всех инвестиционных структур отказались от комментариев.

Согласно данным источника РБК, компания проводит размещение облигаций напрямую, без участия андеррайтеров и сторонних организаторов.

Спрос на облигации Telegram был ажиотажным, писал Forbes. Журнал не исключал, что предложение облигаций будет увеличено до $1,5 млрд.

По данным источников газеты The Wall Street Journal, к концу апреля Telegram должен выплатить кредиторам около $700 млн.

Так, согласно данным издания, компании также нужны дополнительные средства для модернизации оборудования из-за роста числа пользователей. В результате Telegram может привлечь через размещение облигаций около $1,5 млрд.-0-

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