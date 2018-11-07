Телеканал ОНТ перешел на формат высокой четкости

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С сегодняшнего дня все передачи телеканала ОНТ доступны зрителям в формате High Definition, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь телеканала Светлана Тихонова.

"HD-формат - это телевидение высокой четкости: разрешающая способность по вертикали и горизонтали увеличена практически вдвое по сравнению со стандартной. Для телезрителей это означает основательное улучшение качества картинки, которая станет более четкой и красочной", - рассказала Светлана Тихонова.

Переход от стандартного вещания к HD потребовал обновления всей технологической цепочки, начиная с видеокамер и заканчивая передающим оборудованием. Изменились и заставки всех информационных передач: их привели в соответствие требованиям нового формата."Что касается контента, то большую часть собственных проектов мы уже давно создавали в формате высокой четкости - это информационные, аналитические и документальные программы, а также проморолики. Однако для полноценного перехода на HD-формат необходимо было произвести модернизацию технологической базы, что потребовало значительных финансовых средств. Мы полностью заменили парк монтажных станций, пакет графического оформления и серверы", - отметил заместитель председателя правления ЗАО "Второй национальный телеканал" Александр Медведев.

Для удобства телезрителей стандартная версия вещания ОНТ пока сохранится: не все устройства и не все провайдеры способны воспроизводить и передавать HD-формат.

Телевидение высокого разрешения является форматом цифрового вещания, позволяющим получать на телеэкранах изображение в более богатых, насыщенных цветах и мелких деталях. Изображение HD, как правило, состоит из 2 млн пикселей. Это означает примерно в 5 раз больше деталей, чем при изображении стандартной четкости (SD), что делает HD-трансляцию более естественной и привлекательной.-0-