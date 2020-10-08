Телескоп ALMA открыл самую молодую планетную систему

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная группа ученых обнаружила самую молодую планетную систему из всех известных. Она формируется вокруг звезды, которая сама еще продолжает расти. Об этом сообщает телеканал МИР24 со ссылкой на научный журнал Nature.

Телескоп Atacama (ALMA) сделал серию снимков, где изображен молодой протозвездный диск с многочисленными промежутками и кольцами пыли. Астрономы рассказали, что в таких пылевых кольцах и происходит рождение планет. Система находится в 470 световых годах от Земли и расположена глубоко в плотном межзвездном облаке L1709 в созвездии Змееносца. В ее центре располагается протозвезда IRS 63, она окутана массивным одеялом газа и пыли, называемым оболочкой.

Протозвезды набирают основную массу примерно за 1 млн лет. Но IRS 63 вдвое моложе - ей всего 500 тыс. лет, следовательно, она будет продолжать активно расти.

"Мы привыкли думать, что звезды сначала вырастают до полноценного размера и лишь затем вокруг них появляются планеты. Но теперь мы видим, что протозвезды и планеты растут и развиваются вместе с самого начала, как братья", - рассказали авторы исследования.

Кольца в диске IRS 63 представляют собой огромные скопления пыли, готовые объединиться в планеты. Расположение колец похоже на расположение объектов в нашей Солнечной системе. На месте Урана (примерно в 20 астрономических единицах от звезды) сформировался пылевой клубок весом 0,5 массы Юпитера. Этого достаточно, чтобы возникло твердое планетное ядро, способное притягивать облака газа и со временем превратиться в газового гиганта.

Однако молодой системе предстоит пройти еще несколько этапов развития. Уже зародившиеся протопланеты могут исчезнуть, так как их способна поглотить протозвезда.-0-