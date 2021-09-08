Телескоп James Webb запустят на орбиту в декабре

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телескоп James Webb, с запуском которого Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) планирует начать новую эру космических наблюдений, будет запущен 18 декабря. Об этом Европейское космическое агентство (ESA) информирует на своем сайте.

Орбитальная инфракрасная обсерватория - результат коллаборации NASA, ESA и Канадского космического агентства (CSA). По данным американского интернет-портала Space News, NASA вложило в проект $8,8 млрд, ESA - $815 млн, включая стоимость ракеты и запуска, CSA - $165 млн.

"ESA, NASA и Arianespace вместе определили 18 декабря 2021 года в качестве даты запуска ракеты Ariane 5 VA256. В ходе этого третьего за год запуска Ariane 5 с европейского космодрома во Французской Гвиане будет выведен на орбиту телескоп James Webb", - пишет ESA.

"Мы идем по плану, космодром занят подготовкой к прибытию этого груза, идет сборка частей ракеты Ariane 5. Мы вместе со всеми партнерами по проекту полностью привержены успеху этой уникальной миссии", - сказал директор по космическим перевозкам ESA Даниэль Нойеншвандер.

После отделения от ракеты-носителя телескоп на протяжении четырех недель будет двигаться к пункту назначения во вторую точку Лагранжа. Она находится в четыре раза дальше от Земли, чем Луна, на расстоянии 1,5 млн км на противоположной от Солнца стороне.

Телескоп, являющийся самым совершенным из когда-либо созданных, позволит осуществлять наблюдения, которые раньше были невозможны. Например, рассматривать первые звезды и галактики, сформировавшиеся 13,5 млрд лет назад после Большого взрыва. Способность телескопа засекать объекты в инфракрасном излучении - главная его особенность, ведь древние космические тела, излучение которых менялось по мере расширения Вселенной, невозможно увидеть в иных диапазонах. Также орбитальная обсерватория покажет, когда и как началась реионизация Вселенной и что ее вызвало.

Кроме того, телескоп сможет выявлять ранее неизвестные экзопланеты, а также их спутники и спектральные линии. Ни одному предыдущему телескопу не удавалось решать такие задачи.-0-