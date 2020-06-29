Tesla перестала получать налоговые субсидии от властей США

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производитель электромобилей Tesla перестал получать налоговые субсидии от правительства США, сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter-аккаунт главы компании Илона Маска.

"Tesla получает наименьшие субсидии среди всех производителей автомобилей в США. Федеральные налоговые субсидии распространяются на электромобили других производителей, но уже не на Tesla", - написал Илон Маск.

Правительство США поддерживает компании, занимающиеся выпуском автомобилей на альтернативных источниках энергии. Налоговые субсидии распространяются на электрокары стоимостью $45 тыс. и ниже. Исключения сделаны для некоторых моделей стоимостью до $55 тыс. В модельном ряду Tesla под такую категорию попадает только электромобиль Model 3. Однако, по словам главы компании, теперь субсидии на нее не распространяются.

Компания Tesla была основана Илоном Маском в 2003 году. Изначально она специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.-0-