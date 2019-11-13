Tesla построит под Берлином свой первый в Европе завод

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания по производству электромобилей Tesla построит свой первый крупный завод в Европе. Он появится в окрестностях Берлина, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle .

Уточняется, что предприятие расположится неподалеку от нового аэропорта, который сейчас строится в окрестностях Берлина. При заводе планируется также открыть инженерный и дизайнерский центр, сообщил глава Tesla Илон Маск. Выбор места строительства нового завода Илон Маск объяснил выдающимися успехами немецких инженеров, а также тем, что Берлин является одним из мировых центров дизайна.

Сейчас у Tesla есть три завода - два из них в США, а третий, построенный всего за 10 месяцев, недавно заработал в Китае. На новом предприятии в Берлине Tesla будет выпускать электромобили, начиная с модели Y, и батареи к ним.-0-