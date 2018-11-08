Tesla выбрала нового главу совета директоров вместо Илона Маска

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Робин Денхолм сменит Илона Маска на посту председателя совета директоров компании Tesla, сообщает американское издание Forbes.

Робин Денхолм начала свою карьеру в компании Tesla в 2014 году. До настоящего момента она являлась финансовым директором и стратегическим менеджером крупнейшей телекоммуникационной компании Австралии Telstra Corporation. Возглавив совет директоров Tesla, Робин Денхолм уйдет с прежней должности, чтобы посвятить все свое время новым обязанностям.

Илон Маск отметил достоинства своей преемницы, признав ее обширный опыт в сфере технологий и автомобильной индустрии. По его словам, за последние четыре года Робин Денхолм внесла значительный вклад в работу компании.

"Я с нетерпением ожидаю более тесного сотрудничества с Робин", - заключил миллиардер.

Илон Маск возглавлял совет директоров компании Tesla с 2004 года. В 2018 году ему был предъявлен судебный иск в связи сообщением, опубликованным бизнесменом в Twitter. Заявление миллиардера о том, что он имеет достаточно средств для выкупа всех акций Tesla, привело к скачку котировок акций компании. Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Илона Маска в подлоге и введении в заблуждение акционеров. Сторонам удалось заключить досудебное соглашение, по которому Илон Маск обязуется выплатить $20 млн и покинуть пост председателя совета директоров не менее чем на три года. Его обязанности возьмут на себя два независимых директора. При этом Илон Маск сможет остаться генеральным директором Tesla.

Американская компания Tesla, основанная в 2003 году, занимается производством электромобилей. Свое название она получила в честь всемирно известного электротехника и физика Николы Теслы.-0-

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