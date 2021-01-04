Тестирование услуги по получению данных о месте жительства с помощью ID-карт началось в Беларуси

4 января, Минск/ Корр. БЕЛТА/. Тестирование электронной услуги по получению сведений о месте жительства (пребывания) гражданина с использованием идентификационных карт началось в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства связи и информатизации.

По информации ведомства, на Едином портале электронных услуг https://portal.gov.by

можно протестировать электронную услугу ОАИС 3.50.01/1 "Получение сведений о месте жительства и месте пребывания гражданина (с согласия физического лица)" с использованием ID-карты.

"Тестирование этой услуги будет продолжаться, пока не вступит в силу нормативный правовой акт о биометрических документах. После этого услуга будет переведена из тестовой среды в эксплуатационную", - отметили в пресс-службе.

Для получения услуги потребуются компьютер с выходом в интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, считыватель ID-карт, ID-карта (макет), ключ (токен) электронной цифровой подписи ГосСУОК юрлица и клиентская программа, которая устанавливается на компьютер. Чтобы получить сведения, необходимо зайти в личный кабинет ЕПЭУ, выбрать услугу 3.50.01/1, приложить ID-карту к считывателю и подтвердить согласие на получение персональных данных путем ввода PIN-кода. После успешного ввода PIN-кода запрашиваемая информация об адресе регистрации будет получена из автоматизированной информационной системы "Учет граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства и месту пребывания".

Если возникнут технические неполадки или ошибки в процессе тестирования, Минсвязи просит обратиться в службу технической поддержки НЦЭУ.-0-