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18 сентября 2019, 18:42

The Offspring впервые дают концерт в виртуальном ангаре World of Tanks

Фото Wargaming
Фото Wargaming

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа The Offspring, хедлайнеры фестиваля "Wargaming Fest: День танкиста" в Минске, продолжают сотрудничество с игрой World of Tanks виртуальным концертом, сообщили БЕЛТА в минском центре разработки Wargaming.

Специально для этого сегодня во внутриигровом ангаре появилась музыкальная сцена. Послушать сет из хитов популярной группы можно будет до 7 октября. The Offspring исполняют в ангаре известные всему миру хиты. Участники группы были оцифрованы с помощью технологии motion capture, впервые реализованной в World of Tanks. Благодаря этому внутриигровые аватары участников коллектива и их поведение на сцене максимально достоверны.

"Когда команда World of Tanks поделилась идеей концерта внутри игры, мы сразу сказали, что в деле", - рассказал солист The Offspring Декстер Холланд. В свою очередь глобальный паблишинг-директор World of Tanks Максим Чувалов отметил, что концерт в игре - нечто абсолютно новое и уникальное, "всегда приятно радовать игроков подобными сюрпризами".

Концерт The Offspring в ангаре - часть танкового фестиваля, самого масштабного события в истории игры World of Tanks. С начала августа "танкисты" участвуют в череде активностей, которую завершат Большие гонки - долгожданное возвращение любимого всеми игроками гоночного режима.

World of Tanks - это командная массовая многопользовательская онлайн-игра, посвященная бронированным машинам середины XX века. В распоряжении игроков 30 боевых карт, созданных на основе реальных локаций времен Второй мировой войны, и исторически достоверная техника 11 наций общей численностью в 600 единиц.

Wargaming - один из крупнейших мировых издателей и разработчиков на рынке free-to-play MMO. Компания, основанная в 1998 году, располагает офисами по всему миру и насчитывает более 4500 сотрудников. Аудитория игр Wargaming, включая флагманские проекты World of Tanks и World of Warships, охватывает более 200 млн пользователей на всех крупных игровых платформах. В компании активно развивается социальное направление: Wargaming сотрудничает с музеями, реализует образовательные и благотворительные проекты, а также участвует в сохранении и популяризации военной истории.-0-

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