The Offspring впервые дают концерт в виртуальном ангаре World of Tanks

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа The Offspring, хедлайнеры фестиваля "Wargaming Fest: День танкиста" в Минске, продолжают сотрудничество с игрой World of Tanks виртуальным концертом, сообщили БЕЛТА в минском центре разработки Wargaming.

Специально для этого сегодня во внутриигровом ангаре появилась музыкальная сцена. Послушать сет из хитов популярной группы можно будет до 7 октября. The Offspring исполняют в ангаре известные всему миру хиты. Участники группы были оцифрованы с помощью технологии motion capture, впервые реализованной в World of Tanks. Благодаря этому внутриигровые аватары участников коллектива и их поведение на сцене максимально достоверны.

"Когда команда World of Tanks поделилась идеей концерта внутри игры, мы сразу сказали, что в деле", - рассказал солист The Offspring Декстер Холланд. В свою очередь глобальный паблишинг-директор World of Tanks Максим Чувалов отметил, что концерт в игре - нечто абсолютно новое и уникальное, "всегда приятно радовать игроков подобными сюрпризами".

Концерт The Offspring в ангаре - часть танкового фестиваля, самого масштабного события в истории игры World of Tanks. С начала августа "танкисты" участвуют в череде активностей, которую завершат Большие гонки - долгожданное возвращение любимого всеми игроками гоночного режима.

