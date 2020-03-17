ТОП-10 сайтов автомобильных брендов в Беларуси

Аналитики хостинг-провайдера HostFly.by провели экспертный анализ сайтов автомобильных брендов в Беларуси. Для оценки интернет-ресурсов были привлечены специалисты в области дизайна, безопасности, эксперты по функциональному наполнению и фокус-группа интернет-пользователей.

Сайты автомобильных брендов оценивались по множеству критериев, включая удобство навигации, дизайн, читабельность контента, наличие и эффективность технологий коммуникации с пользователями, актуальность текстовых данных, использование адаптивного дизайна, скорость загрузки сайта, ценность доменного имени и другим параметрам.

"Автомобильные бренды инвестируют существенные ресурсы в развитие собственных web-страниц и мобильных приложений. Компании понимают, что интернет является сегодня не только средством для привлечения новых покупателей, но и инструментом для коммуникации с людьми и информирования.

Надо признать, что не все бренды на белорусском рынке готовы прилагать достаточно усилий в развитие собственных интернет-страниц. Но тренд последних лет указывает на расширение функциональности автомобильных сайтов и переход к продажам автомобилей в онлайне", - сказал руководитель проекта HostFly.by Александр Хмыль.

Аналитики HostFly.by составили список из 10 лучших сайтов автомобильных брендов в Байнете. На первом месте - сайт холдинга "Атлант-М" с полноценным каталогом автомобилей разных марок, удобной навигацией и высокими показателями по всем тестовым критериям. Второе место - сайт официального дилера Chery в Беларуси, а на третьем - корейский автомобильный бренд KIA.

Итоговый ТОП-10 сайтов автомобильных брендов выглядит следующим образом:

1) atlantm.by,

2) chery.by,

3) kia.by,

4) uaz-center.by,

5) minsk-lada.by,

6) hyundai.by,

7) nissan-belarus.by,

8) skoda-auto.by,

9) suzuki-belarus.by,

10) mitsubishi-center.by.

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