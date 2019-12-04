ТОП-20 сайтов в Байнете эксперты оценили почти в полмиллиона долларов

Суммарная стоимость 20 самых популярных доменных имен в Байнете составляет рекордные для Беларуси 486 тысяч долларов. При этом максимальная стоимость только одного имени в зоне BY может доходить до 80-100 тысяч долларов.

Об этом свидетельствует исследование, которое проводилось специалистами хостинг-провайдера HostFly.by. Эксперты составили ТОП-20 "золотых" доменов в Байнете, которые представляют особую ценность для инвесторов и крупных интернет-компаний.

Основным критерием оценки была коммерческая ценность доменного имени, его возраст и конкурентность. Кроме этого, специалисты оценивали практичность доменного имени, проводили анализ коммерческих сделок с похожими именами в других странах и доменных зонах интернета.

ТОП-20 самых дорогих доменов в зоне BY

Место в рейтинге Название Стоимость (тыс. долларов) 1 auto.by 80-100 2 mebel.by 35-47 3 shop.by 35-45 4 casino.by 30-35 5 erotica.by 25-30 6 market.by 20-25 7 bank.by 20-25 8 dom.by 20-25 9 ticket.by 10-15 10 apteka.by 10-15 11 job.by 10-15 12 pivo.by 10-15 13 travel.by 10-14 14 baby.by 10-12 15 eda.by 10-12 16 sale.by 10-12 17 sport.by 10-12 18 taxi.by 10-12 19 kino.by 8-10 20 flowers.by 5-10

Эксперты отмечают, что стоимость доменов приводится справочно и может варьироваться в зависимости от множества факторов.

"При любых сделках с такого рода активами, в том числе и при сделках, включающих право на использование доменного имени, есть множество факторов, которые влияют на стоимость. Например, при оценке доменов мы не учитывали продажу имен под конкретные инвестиционные проекты. В этом случае цена может быть выше. Как и в случае, если владелец имени изначально не планировал его продажу. Цена может измениться и при вынужденной перепродаже, после закрытия проекта или смены бизнес-профиля у владельца. Как бы там ни было, мы говорим о размере оплаты, которая устанавливается в результате переговоров", - сказал руководитель HostFly.by Александр Хмыль.

По его словам, в Беларуси уже много прецедентов, связанных с продажей доменных имен по их рыночной стоимости.

"Мы учитывали в экспертной оценке ценовые пределы, которые уже озвучивались при продаже конкретных доменных имен. Полагаю, в будущем мы все чаще будем слышать о новых продажах по рекордной стоимости. Доменные имена - это отличный актив, который наряду с привычными капиталовложениями демонстрирует высокую прибыльность. Однако это не означает, что все имена можно выгодно продать. Существуют определенные критерии отбора, которые включают длину имени, его коммерческую ценность, десятки других параметров", - сказал Александр Хмыль.

Компания HostFly.by является официальным регистратором доменных имен в Беларуси. Кроме регистрации доменных имен .BY и .БЕЛ, HostFly.by предоставляет услуги безлимитного облачного хостинга, консультирует бизнес по размещению ресурсов и сервисов в интернете, оказывает хостинг-поддержку инновационным стартапам.

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