ТОП-20 сайтов в Байнете эксперты оценили почти в полмиллиона долларов

Суммарная стоимость 20 самых популярных доменных имен в Байнете составляет рекордные для Беларуси 486 тысяч долларов. При этом максимальная стоимость только одного имени в зоне BY может доходить до 80-100 тысяч долларов.
Об этом свидетельствует исследование, которое проводилось специалистами хостинг-провайдера HostFly.by. Эксперты составили ТОП-20 "золотых" доменов в Байнете, которые представляют особую ценность для инвесторов и крупных интернет-компаний.
Основным критерием оценки была коммерческая ценность доменного имени, его возраст и конкурентность. Кроме этого, специалисты оценивали практичность доменного имени, проводили анализ коммерческих сделок с похожими именами в других странах и доменных зонах интернета.
ТОП-20 самых дорогих доменов в зоне BY
|
Место
в рейтинге
|
Название
|
Стоимость
(тыс. долларов)
|
1
|
auto.by
|
80-100
|
2
|
mebel.by
|
35-47
|
3
|
shop.by
|
35-45
|
4
|
casino.by
|
30-35
|
5
|
erotica.by
|
25-30
|
6
|
market.by
|
20-25
|
7
|
bank.by
|
20-25
|
8
|
dom.by
|
20-25
|
9
|
ticket.by
|
10-15
|
10
|
apteka.by
|
10-15
|
11
|
job.by
|
10-15
|
12
|
pivo.by
|
10-15
|
13
|
travel.by
|
10-14
|
14
|
baby.by
|
10-12
|
15
|
eda.by
|
10-12
|
16
|
sale.by
|
10-12
|
17
|
sport.by
|
10-12
|
18
|
taxi.by
|
10-12
|
19
|
kino.by
|
8-10
|
20
|
flowers.by
|
5-10
Эксперты отмечают, что стоимость доменов приводится справочно и может варьироваться в зависимости от множества факторов.
"При любых сделках с такого рода активами, в том числе и при сделках, включающих право на использование доменного имени, есть множество факторов, которые влияют на стоимость. Например, при оценке доменов мы не учитывали продажу имен под конкретные инвестиционные проекты. В этом случае цена может быть выше. Как и в случае, если владелец имени изначально не планировал его продажу. Цена может измениться и при вынужденной перепродаже, после закрытия проекта или смены бизнес-профиля у владельца. Как бы там ни было, мы говорим о размере оплаты, которая устанавливается в результате переговоров", - сказал руководитель HostFly.by Александр Хмыль.
По его словам, в Беларуси уже много прецедентов, связанных с продажей доменных имен по их рыночной стоимости.
"Мы учитывали в экспертной оценке ценовые пределы, которые уже озвучивались при продаже конкретных доменных имен. Полагаю, в будущем мы все чаще будем слышать о новых продажах по рекордной стоимости. Доменные имена - это отличный актив, который наряду с привычными капиталовложениями демонстрирует высокую прибыльность. Однако это не означает, что все имена можно выгодно продать. Существуют определенные критерии отбора, которые включают длину имени, его коммерческую ценность, десятки других параметров", - сказал Александр Хмыль.
Компания HostFly.by является официальным регистратором доменных имен в Беларуси. Кроме регистрации доменных имен .BY и .БЕЛ, HostFly.by предоставляет услуги безлимитного облачного хостинга, консультирует бизнес по размещению ресурсов и сервисов в интернете, оказывает хостинг-поддержку инновационным стартапам.