ТОП лучших курсов для тех, кто работает дома и готовится к кризисам

Пандемия поставила на паузу привычную жизнь, но не остановит нас на пути к самосовершенствованию. Экономисты разглядели за осенним листопадом очередной кризис, а значит, пришло время строить запасные аэродромы и получать новые знания. Знания – сила, а во время кризисов еще и способ заработать денег. Специалисты хостинг-провайдера HostFly.by проанализировали рынок и собрали самые актуальные предложения по дистанционному обучению.
Курсы веб-разработки
Заработная плата web-разработчиков в IТ-компаниях редко опускалась до отметки 1000 долларов. Даже если завтра грянет кризис, интернет не остановится, сайты будут создаваться, а люди с навыками создания веб-приложений пригодятся везде. Если вы чувствуете в себе силу интернета, вам нравится не только разглядывать сайты, но и хотели бы их создавать – обратите внимание на эти предложения.
1) "Основы разработки Web-приложений" от академии Belhard.
Онлайн/офлайн-курс.
8 занятий по 4 часа.
Курс для тех, кто хочет обучиться html-верстке и получить навыки создания сайтов.
Стоимость - 380 руб.
2) "Веб-разработка. Вводный курс" от "Яндекс.Практикум".
Дистанционное обучение.
20 часов, 215 заданий.
Базовый курс: обучающие материалы и работа на тренажере.
Стоимость – бесплатно.
3) "Разработка веб-приложений на JavaScript" от учебного центра ПВТ
Дистанционное обучение.
3 месяца, 116 часов.
Профессиональный курс, который позволит получить трудоустройство. Стоимость –1 379 руб.
4) Курс "Frontend с нуля" от студии IT Shatle.
Дистанционное обучение.
6 недель.
Обучение компьютерной верстке - html, css, Sass, Gulp.
Стоимость – 375 руб.
Курсы по интернет-маркетингу
Считается, что маркетологом может стать каждый. Но только истинному знатоку рынка откроются тайны интернет-маркетинга. Теперь уже мало просто анализировать конкурентов и делать вид, что маркетинговый план выполняется. Нужно уметь повелевать трафиком, убеждать Facebook, укрощать Twitter, знать цену рекламе в Google, жить в нативе и согласии с интернет-пользователями. Прокачать себя до уровня солидного маркетолога можно на этих курсах:
1) "Первый симулятор стажировки по интернет-маркетингу" от Webmart School.
Дистанционное обучение.
В программе занятия по настройке контекстной и таргетированной рекламы, SEO-оптимизации сайта, веб-аналитике.
Стоимость – 300 руб.
2) Курсы контекстной рекламы от центра "Лидер".
Онлайн/офлайн-курс.
48 часов, 4 недели.
На курсах научат создавать рекламные кампании в Google и Яндекс и правильно их настраивать.
Стоимость – 350 руб.
3) Курсы "Интернет-маркетинг" от компьютерной академии "Шаг".
Онлайн.
7 месяцев, 110 часов.
От новичка до профи.
Стоимость – 2 156 руб.
Курсы веб-дизайна
Недавно Артемий Лебедев признался, что его самые спорные логотипы рисовал искусственный интеллект. Интернет взорвался от возмущения, теперь понятно, откуда именитая студия брала идеи для белорусской бургерной, а возможно, для шокирующего герба Беларуси с котиком и мешком картошки. Остановить нашествие искусственного интеллекта можно, подучившись на курсах веб-дизайна. Кто знает, если талантливые люди перестанут учиться, то ИИ начнет писать картины, снимать фильмы и сериалы. Пока не все потеряно, смотрим в список курсов:
1) Курс веб-дизайна (UI/UX) от школы MyFreedom.
Офлайн.
2 месяца.
Не только веб-дизайн, но и работа с HR - помощь в составлении резюме и подготовке к собеседованию.
Стоимость – 880 руб.
2) UX/UI-дизайн от Digital Unicorn IT-College.
Онлайн.
6 месяцев, 2 раза в неделю по 3 часа.
Практический курс, основанный на авторских материалах практикующего дизайнера. Для начинающих.
Стоимость – 1 194 руб.
3) Обучение инструментам UI/UX-дизайн от учебного центра ПВТ.
Онлайн.
1 месяц, 40 часов.
Курс подходит даже тем, у кого нет никаких знаний в области веб-дизайна
Стоимость – 499 руб.
Где применять знания?
Очевидно, что грамотный специалист всегда и везде найдет себе работу. Но даже если вас не тянет работать в крупных корпорациях, можно попробовать свои силы на персональных проектах. Вы можете использовать безлимитные возможности хостинга от HostFly.by для создания сайтов, размещения онлайн-проектов и систем автоматизации. Облачные технологии, безлимитные ресурсы и почта - этого достаточно, чтобы сделать карьеру собственными руками. Если же вы закоренелый работник по контракту - можете привести на хостинг в HostFly.by свою компанию или друзей и получить пожизненный процент с их платежей.