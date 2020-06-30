ТОП лучших курсов для тех, кто работает дома и готовится к кризисам

Пандемия поставила на паузу привычную жизнь, но не остановит нас на пути к самосовершенствованию. Экономисты разглядели за осенним листопадом очередной кризис, а значит, пришло время строить запасные аэродромы и получать новые знания. Знания – сила, а во время кризисов еще и способ заработать денег. Специалисты хостинг-провайдера HostFly.by проанализировали рынок и собрали самые актуальные предложения по дистанционному обучению.

Курсы веб-разработки

Заработная плата web-разработчиков в IТ-компаниях редко опускалась до отметки 1000 долларов. Даже если завтра грянет кризис, интернет не остановится, сайты будут создаваться, а люди с навыками создания веб-приложений пригодятся везде. Если вы чувствуете в себе силу интернета, вам нравится не только разглядывать сайты, но и хотели бы их создавать – обратите внимание на эти предложения.

1) "Основы разработки Web-приложений" от академии Belhard.

Онлайн/офлайн-курс.

8 занятий по 4 часа.

Курс для тех, кто хочет обучиться html-верстке и получить навыки создания сайтов.

Стоимость - 380 руб.

2) "Веб-разработка. Вводный курс" от "Яндекс.Практикум".

Дистанционное обучение.

20 часов, 215 заданий.

Базовый курс: обучающие материалы и работа на тренажере.

Стоимость – бесплатно.

3) "Разработка веб-приложений на JavaScript" от учебного центра ПВТ

Дистанционное обучение.

3 месяца, 116 часов.

Профессиональный курс, который позволит получить трудоустройство. Стоимость –1 379 руб.

4) Курс "Frontend с нуля" от студии IT Shatle.

Дистанционное обучение.

6 недель.

Обучение компьютерной верстке - html, css, Sass, Gulp.

Стоимость – 375 руб.

Курсы по интернет-маркетингу

Считается, что маркетологом может стать каждый. Но только истинному знатоку рынка откроются тайны интернет-маркетинга. Теперь уже мало просто анализировать конкурентов и делать вид, что маркетинговый план выполняется. Нужно уметь повелевать трафиком, убеждать Facebook, укрощать Twitter, знать цену рекламе в Google, жить в нативе и согласии с интернет-пользователями. Прокачать себя до уровня солидного маркетолога можно на этих курсах:

1) "Первый симулятор стажировки по интернет-маркетингу" от Webmart School.

Дистанционное обучение.

В программе занятия по настройке контекстной и таргетированной рекламы, SEO-оптимизации сайта, веб-аналитике.

Стоимость – 300 руб.

2) Курсы контекстной рекламы от центра "Лидер".

Онлайн/офлайн-курс.

48 часов, 4 недели.

На курсах научат создавать рекламные кампании в Google и Яндекс и правильно их настраивать.

Стоимость – 350 руб.

3) Курсы "Интернет-маркетинг" от компьютерной академии "Шаг".

Онлайн.

7 месяцев, 110 часов.

От новичка до профи.

Стоимость – 2 156 руб.

Курсы веб-дизайна

Недавно Артемий Лебедев признался, что его самые спорные логотипы рисовал искусственный интеллект. Интернет взорвался от возмущения, теперь понятно, откуда именитая студия брала идеи для белорусской бургерной, а возможно, для шокирующего герба Беларуси с котиком и мешком картошки. Остановить нашествие искусственного интеллекта можно, подучившись на курсах веб-дизайна. Кто знает, если талантливые люди перестанут учиться, то ИИ начнет писать картины, снимать фильмы и сериалы. Пока не все потеряно, смотрим в список курсов:

1) Курс веб-дизайна (UI/UX) от школы MyFreedom.

Офлайн.

2 месяца.

Не только веб-дизайн, но и работа с HR - помощь в составлении резюме и подготовке к собеседованию.

Стоимость – 880 руб.

2) UX/UI-дизайн от Digital Unicorn IT-College.

Онлайн.

6 месяцев, 2 раза в неделю по 3 часа.

Практический курс, основанный на авторских материалах практикующего дизайнера. Для начинающих.

Стоимость – 1 194 руб.

3) Обучение инструментам UI/UX-дизайн от учебного центра ПВТ.

Онлайн.

1 месяц, 40 часов.

Курс подходит даже тем, у кого нет никаких знаний в области веб-дизайна

Стоимость – 499 руб.

Где применять знания?

Очевидно, что грамотный специалист всегда и везде найдет себе работу. Но даже если вас не тянет работать в крупных корпорациях, можно попробовать свои силы на персональных проектах. Вы можете использовать безлимитные возможности хостинга от HostFly.by для создания сайтов, размещения онлайн-проектов и систем автоматизации. Облачные технологии, безлимитные ресурсы и почта - этого достаточно, чтобы сделать карьеру собственными руками. Если же вы закоренелый работник по контракту - можете привести на хостинг в HostFly.by свою компанию или друзей и получить пожизненный процент с их платежей.

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