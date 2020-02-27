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27 февраля 2020, 12:29

Топовые модели техники LG по версии экспертов CES

Ежегодно на выставку CES компании – производители бытовой техники и электроники привозят свои лучшие технологические разработки. В этом году LG Electronics получила самое большое количество наград от отраслевых экспертов CES за все время участия в выставке – более 150.

Лучший телевизор CES

Открывает список награда "Лучший телевизор CES", которую LG получает шестой год подряд. Организаторы отметили телевизоры CX серии OLED, как лучшее из множества других, представленных на выставке CES. Модель CX относится к линейке OLED-телевизоров LG 2020 года и является преемником прошлогодней модели C9.

Примененный в CX новейший интерфейс HDMI 2.1 обеспечивает в разы большую пропускную способность по сравнению с HDMI 2.0, что позволит выводить изображение в более высоком разрешении.

Телевизор оснащен матрицей с 10-битной глубиной цвета. В большинстве современных телевизоров применяются 8-битные матрицы.

В дополнение к уже традиционным HDR10, Dolby Vision и HLG, модель CX может теперь работать с форматом Dolby Vision IQ. Основой Dolby Vision IQ являются сенсоры, которые автоматически следят за освещенностью. На основе получаемой от датчиков информации система оптимизирует картинку, сохраняя максимум деталей.

Награждение за лучший продукт CES входит в официальную программу призов выставки CES.

Лучший инновационный продукт выставки CES

Так же компания LG подтвердила свои лидирующие позиции в категории телевизоров, представив самую успешную продукцию в сегменте - телевизоры LG OLED. Они были отмечены многочисленными отраслевыми экспертами и получили в общей сложности 83 награды.

Ультрасовременный сворачивающийся телевизор LG SIGNATURE OLED TV R был удостоен премии "Лучший инновационный продукт выставки CES" от Ассоциации потребительских технологий в категории "Дисплеи и экраны". Это единственный в мире телевизор, экран которого может полностью исчезнуть с поля зрения, скрывшись в стильной алюминиевой основе, когда он не используется.

Телевизор обладает 65-дюймовой матрицей с 4K-разрешением и встроенной аудиосистемой мощностью 100 Вт и поддержкой Dolby Atmos.

Механизм рассчитан на 50 000 циклов сворачивания — этого хватит на 17 лет, если включать и выключать его по восемь раз в день.

Если вы не смотрите телевизор, то он может работать как фоторамка, музыкальный плеер, часы или хаб с погодой и другой полезной информацией. В таком случае экран выезжает из корпуса лишь частично.

Лучший дисплей года

Телевизор LG SIGNATURE OLED Z 8K TV получил награду CTA Mark of Excellence, как Лучший дисплей года. Это первым в мире OLED-телевизор с разрешением 8К. Кроме того, он еще и самый большой с диагональю 88 дюймов.

Телевизор обеспечивает разрешение 7680 x 4320 пикселей. Он насчитывает 33 миллиона самоизлучающих пикселей, что в 16 раз больше, чем в телевизоре с разрешением Full HD и в четыре раза больше, чем в телевизоре с разрешением UHD.

В OLED-телевизорах LG 2020 года появилась новая функция "Режим кинопроизводителя" (Filmmaker Mode), которая призвана обеспечить демонстрацию фильма в том виде, в каком он был задуман режиссером. При ее активации в телевизоре автоматически отключаются технологии сглаживания движения и улучшения изображения, и фильм воспроизводится с оригинальной цветопередачей, частотой кадров и соотношением сторон.

Два десятка наград получили телевизоры LG NEXTGEN OLED, которые работают со стандартом ATSC 3.0.

Всего компания LG была удостоена 17 наград за лучшие инновации выставки CES в категориях бытовая техника, оборудование для домашнего развлечения и мобильных коммуникаций. Компания LG также получила восторженные оценки и отзывы технических специалистов и экспертов таких изданий, как Time, Newsweek, Engadget, Future, Good Housekeeping, The Verge, Architectural Digest и многих других.

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