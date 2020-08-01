Трамп намерен запретить TikTok в США

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен запретить работу китайской социальной сети TikTok в Соединенных Штатах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Американский лидер пояснил, что может подписать соответствующий исполнительный указ или использовать чрезвычайные экономические полномочия. Глава Белого дома также дал понять, что он не поддерживает приобретение TikTok какой-либо американской компанией.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Дональд Трамп намерен вынудить китайскую компанию ByteDance отказаться от доли в TikTok, чтобы она не могла контролировать работу соцсети в США. Позднее агентство сообщало, что американская корпорация Microsoft может приобрести у ByteDance долю в TikTok.-0-