Транспортная инспекция рассказала о контроле за соблюдением водителями режима труда и отдыха

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортная инспекция Минтранса рассказала о контроле за соблюдением водителями режима труда и отдыха, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства.

Транспортная инспекция ведет целенаправленную работу по профилактике, выявлению и пресечению нарушений, непосредственно влияющих на безопасность транспортной деятельности. Особое внимание при выполнении контрольных мероприятий уделяется соблюдению водителями режима труда и отдыха. "Даже полностью здоровому человеку с большим опытом вождения требуются перерывы в течение рабочего дня и время для непрерывного отдыха. Любые переработки часто оканчиваются плачевно: водитель засыпает за рулем, либо просто оказывается не в состоянии оценить ситуацию, что приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Именно поэтому для снижения вероятности ДТП устанавливаются пределы рабочего времени водителей и их минимальный отдых", - отмечают в инспекции.

Для контроля используется специализированный программно-технический комплекс, который постоянно совершенствуется с целью обеспечения выявления нарушений и исключения человеческого фактора. Использование передовых технологий теперь позволяет Транспортной инспекции практически в автоматическом режиме выявлять нарушения требований Европейского соглашения о работе экипажей транспортных средств, осуществляющих международные автомобильные перевозки (ЕСТР). Кроме того, программа упрощает процесс установления фактов использования водителями двух и более карт цифрового тахографа.

Недавно данное программное обеспечение получило крупное обновление. Изменен и расширен его функционал: добавлена возможность загрузки данных глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) о местоположении, расширены функциональные возможности анализа поступающей информации.-0-