Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-17" пристыковался к МКС

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 2 июля 2021
Минск Переменная облачность +25°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:30 Два нетрезвых мозырянина оказали сопротивление патрульным - возбуждено уголовное дело Происшествия
11:24 Парад сельхозтехники пройдет в Лиде 3 июля Регионы
11:22 В Жлобинском районе водитель уснул за рулем - авто опрокинулось Происшествия
11:16 Лицензии на Олимпиаду в Токио завоевали 15 спортсменов Брестской области Спорт
11:12 Гродненец под предлогом продажи машины выманил у продавца автокомиссионки $5,8 тыс. Происшествия
11:03 Власти Москвы назвали новый штамм коронавируса причиной вспышки заболеваемости В мире
11:00 Первый зампредседателя Госкомимущества проведет прямую телефонную линию 3 июля Общество
10:55 Очередное заседание Конституционной комиссии состоится 7 июля Общество
10:54 Обозреватель БЕЛТА и представитель БСЖ удостоена звания заслуженного деятеля культуры Беларуси Общество
10:53 В Витебском медуниверситете с нового учебного года откроется педиатрический факультет Общество
10:52 Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям Президент
10:51 В Гомельской области зарегистрировано порядка 600 тыс. транспортных средств Регионы
10:50 Прокуроры допросили около 3 тыс. узников концлагерей в ходе расследования дела о геноциде Общество
10:50 Лукашенко заявил о проведенной в Беларуси масштабной антитеррористической операции Президент
10:44 Однокомпонентная вакцина Johnson&Johnson эффективна против штамма "Дельта" В мире
10:40 Зарядное устройство телефона могло стать причиной пожара в общежитии в Бресте Происшествия
10:36 КГК Витебской области выявил нарушения в лесном хозяйстве Регионы
10:36 Минчанин избил контролера и повредил стекло в служебном авто - возбуждено уголовное дело Происшествия
10:31 Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-мае увеличили экспорт в Россию более чем в 1,5 раза Экономика
10:21 Пожар уничтожил 35 т сена в Рогачевском районе Происшествия
10:19 В Солигорске из-за вспышки газовоздушной смеси в квартире пострадал мужчина Происшествия
10:18 Ясли-сад открывается в столичном микрорайоне Домбровка Регионы
10:17 Правительство определило порядок использования электронной системы учета древесины Экономика
10:16 Цветовые коды погодных явлений утверждены в Беларуси Общество
10:12 Цены на черный металлопрокат снижаются на БУТБ Экономика
10:09 Спасатели потушили возгорание на рынке в Борисове Происшествия
10:08 Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-17" пристыковался к МКС Технологии
10:06 Telegram-канал Свислочского района признан экстремистским Происшествия
10:05 Малому и среднему бизнесу Минска пандемия не помеха - интервью Экономика
10:00 "Беларусь 3" покажет документальный цикл о мемориальном комплексе "Хатынь" Общество
Все новости
Все новости
Технологии
02 июля 2021, 10:08

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-17" пристыковался к МКС

Фото Роскосмос/ТАСС
Фото Роскосмос/ТАСС

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-17" в автоматическом режиме сегодня причалил к модулю "Поиск" Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур 30 июня. Примерно через девять минут корабль был выведен на орбиту. Полет "Прогресса" проходил по двухсуточной схеме.

Космический "грузовик" доставил на станцию 470 кг топлива для дозаправки, 420 литров питьевой воды системы "Родник", 40 кг баллонов с кислородом, около 1 509 кг сухих грузов, среди которых различное оборудование и материалы в грузовом отсеке, в том числе ресурсная аппаратура и средства технического обслуживания бортовых систем, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежда, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажа 65-й основной экспедиции.

Кроме того, как сообщается на сайте Роскосмоса, на станцию отправился комплекс целевых нагрузок для российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов.

"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов, а также для корректировки ее орбиты. Сейчас на борту МКС находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
космос
Новости рубрики Технологии
Фото Shutterstock В космосе заметили "скоростное шоссе" для галактик
Фото из архива Беларуси необходима научно-производственная база с исследовательским ядерным реактором - Кузьмин
Фото из архива В России иностранных IT-гигантов обязали открывать свои филиалы в стране
Фото habr.com TikTok заявил о закрытии более 7 млн аккаунтов детей
Фото Shutterstock В созвездии Орла найден белый карлик размером с Луну
Фото Itc Zoom купила стартап, который поможет переводить речь в реальном времени
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям
Лукашенко заявил о проведенной в Беларуси масштабной антитеррористической операции
В Беларуси началась регистрация на ЦТ в резервные дни
Доход – 19,5 % годовых! "Беларусбанк" запустил самый летний депозит "Летний бриз"
Топ-новости
Лукашенко присвоил генеральские звания
Обозреватель БЕЛТА и представитель БСЖ удостоена звания заслуженного деятеля культуры Беларуси
Очередное заседание Конституционной комиссии состоится 7 июля
Прокуроры допросили около 3 тыс. узников концлагерей в ходе расследования дела о геноциде
Малому и среднему бизнесу Минска пандемия не помеха - интервью
Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-мае увеличили экспорт в Россию более чем в 1,5 раза
Инвестиции в недвижимость: почему сейчас лучший момент для покупки квартиры?
Этап Кубка мира по художественной гимнастике стартует в Минске
Правительство определило порядок использования электронной системы учета древесины
Граждане 73 государств получили возможность без визы приехать в Беларусь для вакцинации от COVID-19
"Беларусь 3" покажет документальный цикл о мемориальном комплексе "Хатынь"
Католики празднуют торжество Будславской Богоматери
Анастасия Мирончик-Иванова заняла третье место на этапе Бриллиантовой лиги в Норвегии
Рабочая группа выработает подходы к созданию центра патриотического воспитания молодежи
Зась: последняя сессия Совета коллективной безопасности придала ОДКБ новый импульс по всем направлениям
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021 Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.