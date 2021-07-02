Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-17" пристыковался к МКС

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-17" в автоматическом режиме сегодня причалил к модулю "Поиск" Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур 30 июня. Примерно через девять минут корабль был выведен на орбиту. Полет "Прогресса" проходил по двухсуточной схеме.

Космический "грузовик" доставил на станцию 470 кг топлива для дозаправки, 420 литров питьевой воды системы "Родник", 40 кг баллонов с кислородом, около 1 509 кг сухих грузов, среди которых различное оборудование и материалы в грузовом отсеке, в том числе ресурсная аппаратура и средства технического обслуживания бортовых систем, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежда, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажа 65-й основной экспедиции.

Кроме того, как сообщается на сайте Роскосмоса, на станцию отправился комплекс целевых нагрузок для российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов.

"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов, а также для корректировки ее орбиты. Сейчас на борту МКС находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.-0-