Трехлетний ребенок заблокировал iPad отца почти на полвека

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журналист New Yorker Эван Оснос рассказал на своей странице в Twitter о том, что его планшет внезапно заблокировался на 48 лет.

Как оказалось, мужчина оставил своего трехлетнего сына в одной комнате с планшетом. Мальчик слишком много раз пытался разблокировать устройство и заблокировал его на 25 536 442 минуты.

Оснос обратился к своим подписчикам в соцсети за советом. "Эээм, это похоже на фейк, но так выглядит сегодня наш iPad, после того как его (многократно) пытался разблокировать трехлетний ребенок. Есть идеи?" - написал он. К публикации журналист приложил фотографию, на которой указано, что iPad заблокирован и будет доступен для входа только через 25 536 442 минуты.

Пользователи начали подсказывать журналисту различные варианты решения этой проблемы, начиная от перестановки операционной системы и заканчивая вариантом подождать 48 лет и подарить этот планшет на 52-летие сына.

Пока Оснос никак не прокомментировал в соцсети, удалось ли ему восстановить iPad или он решил купить новый планшет.-0-