Трещину в модуле МКС планируют залатать смолой из хвои

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшие дни экипаж Международной космической станции заделает трещину в российском модуле "Звезда" смолой из североафриканской хвои. Это следует из переговоров космонавтов с NASA, которые транслировались на сайте ведомства.

В октябре экипаж станции нашел трещину длиной 4,5 см в промежуточной камере "Звезды" и временно заклеил ее. На этой неделе экипаж окончательно заделает трещину, предварительно засверлив края, чтобы отверстие не увеличивалось.

Для заделывания трещины будут использовать шпатели, герметики, клей-мастику, шлифовальную шкурку, кусочки поролона, фторопластовые пленки, спиртовые салфетки, металлические накладки и изоленту. Клей-мастика изготовлен на основе смолы сандарака, которая добывается из североафриканских хвойных деревьев. Он часто используется при гримировке.

Космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков при выполнении работ будут экипированы защитными очками, респираторами и резиновыми перчатками. Также будет задействована дрель и пылесос.

Утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил и временно заделал одну трещину в промежуточной камере модуля "Звезда", но сообщалось, что могут быть еще трещины. Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 мм, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 мм ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 мм в час. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях. Сейчас на МКС помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова работают американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.-0-