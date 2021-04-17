Три космонавта вернулись с МКС

17 апреля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-17" с тремя членами экипажа Международной космической станции совершил посадку в казахстанской степи юго-восточнее города Жезказгана.

Корабль отстыковался от МКС рано утром 17 апреля. На Землю вернулись российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс. За время работы на орбите космонавты совершили один выход в открытый космос, провели более 50 научных исследований и экспериментов.

На станции продолжают работу семь членов экипажа - космонавты "Роскосмоса" Олег Новицкий (уроженец Беларуси) и Петр Дубров, астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, Марк Ванде Хай и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.-0-