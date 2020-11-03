Центр электронно-лучевых технологий откроют в НАН 6 ноября

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научно-производственный центр электронно-лучевых технологий откроют в Национальной академии наук Беларуси 6 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"Центр оснащен уникальным технологическим оборудованием, предназначенным для электронно-лучевой сварки (ЭЛС). Этот вид сварки позволяет соединить за один проход металлы и сплавы толщиной от 0,1 до 400 мм. Наиболее широко электронно-лучевая сварка применяется в авиакосмической промышленности, ядерной энергетике, турбостроении, электровакуумном производстве, приборостроении и ряде других отраслей промышленности. Подобного сварочного оборудования в Беларуси больше нет", - рассказали в пресс-службе.

Применение технологий послойного электронно-лучевого сплавления или спекания металлов или композиций позволяет создавать изделия сложнейшей формы, которые невозможно получить другими методами. Применяются исходные материалы в виде проволоки или порошка с получением деталей с размерами от нескольких миллиметров до 1-3 м и более (размеры определяются только габаритами вакуумной камеры). Наиболее развито сегодня изготовление с использованием электронно-лучевых 3D-технологий изделий для нужд авиакосмического комплекса и медицинских имплантатов.

ЭЛС относится к методам сварки концентрированными источниками энергии и обладает широкими технологическими возможностями. Как отметили в НАН, это наиболее перспективный способ соединения ряда толстостенных и толстолистовых конструкций ответственного назначения, изделий из тугоплавких металлов, из термически упрочненных материалов, когда нежелательна, затруднена или невозможна последующая термообработка, а также изделий после завершающей механической обработки при необходимости минимальных сварочных деформаций.-0-