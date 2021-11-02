Центр поддержки технологий и инноваций откроют в БГТУ

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) откроют 4 ноября в Белорусском государственном технологическом университете. Соответствующее решение принято руководством Национального центра интеллектуальной собственности и администрацией высшего учебного заведения, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

"Международный проект по созданию и развитию сети ЦПТИ в Беларуси выполняется совместно со Всемирной организацией интеллектуальной собственности. Его основная цель - стимулирование инновационной деятельности, а также обеспечение информационной и научно-методической поддержкой пользователей услуг центров в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности", - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время в Беларуси работает 14 ЦПТИ: по одному в Республиканской научно-технической библиотеке, ее областных филиалах, в Белорусском государственном университете, Витебском государственном медицинском университете, Полесском государственном университете, Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, в индустриальном парке "Великий камень", Полоцком государственном университете, Брестском государственном техническом университете и НЦИС.

В 2020 году только в Центре поддержки технологий и инноваций Национального центра интеллектуальной собственности проведено более 4 500 консультаций юридических и физических лиц по вопросам оформления, охраны и передачи прав на объекты интеллектуальной собственности.-0-