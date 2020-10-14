Центр поддержки технологий и инноваций создан в БГУ

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр поддержки технологий и инноваций создан в Белорусском государственном университете. Соответствующее соглашение подписали проректор по научной работе БГУ Василий Сафонов и генеральный директор Национального центра интеллектуальной собственности Владимир Рябоволов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БГУ.

"БГУ стал первой площадкой в системе отечественного высшего образования по открытию данного центра. Его деятельность упростит исследователям поиск информации о существующих научных достижениях и активизирует научную работу молодых ученых и преподавателей. Теперь все желающие сотрудники университета получат бесплатный доступ к патентным и непатентным базам данных Всемирной организации интеллектуальной собственности, НЦИС и другим тематическим ресурсам. Они содержат описание, графические изображения, формулы разработок, технологий, методов. Кроме того, при необходимости пользователям окажут консультацию и помощь с поиском нужных материалов", - рассказали в пресс-службе.

При подготовке занятий по основам управления интеллектуальной собственностью преподаватели университета смогут использовать информационные ресурсы центра и обучать студентов работе с базами данных. Планируется, что совместно с НЦИС будут проводиться конференции, семинары, консультационные и обучающие мероприятия, посвященные правовой охране и использованию объектов интеллектуальной собственности.

Центр будет функционировать на базе Фундаментальной библиотеки БГУ. Услуги структуры предоставляются всем желающим студентам, сотрудникам и ученым БГУ.

ЦПТИ открыт в ходе реализации проекта Всемирной организации интеллектуальной собственности по созданию сети центров по всему миру.-0-