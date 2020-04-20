Центры образования ПВТ подключились к производству средств защиты для медиков

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центры инженерно-технического образования Парка высоких технологий подключились к производству средств защиты для медиков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ПВТ.

"За две недели усилиями всех образовательных центров ПВТ белорусским медикам были переданы почти 1,2 тыс. защитных щитков, 130 антизапотевателей и 95 держателей для масок. И эти цифры увеличиваются с каждым днем", - рассказали в пресс-службе.

Присоединиться к инициативе может любой заинтересованный. Помочь могут те, у кого есть 3D-принтеры или аппараты лазерной резки.

Специалисты компании-резидента Парка высоких технологий "ИнКата" разработали свою модель защитного щитка, которую можно печатать на самых разных 3D-принтерах, в том числе и малогабаритных бытовых. Сегодня производство таких щитков, а также антизапотевателей для очков, затылочных креплений для масок организовано в Орше, Полоцке, Новополоцке, Докшицах, Глубоком, агрогородке Валище и других населенных пунктах. Материальную помощь центрам инженерно-технического образования в Новополоцке и Валище оказала компания-резидент ПВТ "Синезис".

"Наши ученики делают модели из дома онлайн, а мы с другими педагогами уже распечатываем эти модели на 3D-принтере. В день получается изготовить 10 щитков, которые сразу передаются в больницы. На выходные я забираю принтер домой, и мы продолжаем печатать", - отметила руководитель новополоцкого Дигитального центра "IT-академия "НОТА" Анна Тверитнева.

В оршанской IT-академии "КомпАС" была доработана для медицинских целей модель защитного щитка, которая изготавливается при помощи лазерной резки. На производство одного экземпляра требуется всего 12 минут. Сегодня центр может собирать 120 штук в день.

"У нас тут, грубо говоря, маленькая фабрика. Одни готовят материал и вырезают на станке, другие - обрабатывают пластик, третьи - собирают готовое изделие. Медики очень благодарны. Просят увеличить производство", - рассказал педагог дополнительного образования IT-академии "КомпАС" Владимир Куприянцев.

По словам главного врача Пинской центральной поликлиники Игоря Киктенко, такая помощь очень существенна: "На прошлой неделе мы получили первую партию - 34 щитка. Еще пара таких поставок, и наши нужды будут закрыты".

Как рассказали в пресс-службе, на фоне распространения нового коронавируса компании-резиденты Парка высоких технологий предоставляют финансовую поддержку Министерству здравоохранения, помогают в оснащении больниц, разрабатывают необходимое программное обеспечение.-0-

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