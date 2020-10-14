Центры поддержки технологий будут стимулировать развитие инновационной деятельности - Шумилин

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создание сети центров поддержки технологий и инноваций создаст дополнительные стимулы для экономического роста и активизации инновационной деятельности в Беларуси. Об этом заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Национальный центр интеллектуальной собственности и Белорусский государственный университет подписали сегодня соглашение о создании в здании Фундаментальной библиотеки университета центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) второго уровня. Проект по развитию ЦПТИ в Беларуси реализуется в соответствии с соглашением со Всемирной организацией интеллектуальной собственности. В Беларуси предусмотрена региональная трехуровневая сеть центров: первого уровня - на базе НЦИС как координирующего органа, второго - на базе Республиканской научно-технической библиотеки и ее областных филиалов, учреждений образования и Национальной академии наук Беларуси, третьего - на базе организаций и предприятий.

Белгосуниверситет стал первой площадкой в системе отечественного высшего образования, где открылся подобный центр. По мнению генерального директора НЦИС Владимира Рябоволова, создание точек ЦПТИ в учреждениях образования упростит исследователям поиск информации о существующих запатентованных разработках. Это также позволит активизировать научную работу молодых ученых и преподавателей путем предоставления доступа к патентным и непатентным базам данных, проведения консультационных и обучающих мероприятий, связанных с охраной и управлением правами на объекты интеллектуальной собственности.

Центр поддержки технологий и инноваций создан в БГУ Соответствующее соглашение подписали проректор по научной работе БГУ Василий Сафонов и генеральный директор Национального центра интеллектуальной собственности Владимир Рябоволов.

Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин подчеркнул высокую значимость деятельности Национального центра интеллектуальной собственности. Работа центра отмечена на самом высоком международном уровне. Начальник отдела НЦИС Галина Бажина за отличные достижения в профессиональной деятельности, значительный личный вклад в развитие и приумножение интеллектуального потенциала белорусского народа награждена высшей наградой Евразийской патентной организации - золотой медалью имени В.И. Блинникова. "Это решение принято на заседании административного совета Евразийской патентной организации полномочными представителями государств - членов. Сегодня я с удовольствием передам ей эту заслуженную награду", - сказал он.

Золотая медаль имени В.И. Блинникова "За вклад в изобретательское и патентное дело" учреждена в 2004 году в честь первого президента Евразийского патентного ведомства Виктора Блинникова - видного деятеля евразийского региона в области интеллектуальной собственности, основоположника Евразийской патентной организации. Золотой медалью награждаются изобретатели, специалисты и организации в области интеллектуальной собственности, другие физические и юридические лица, внесшие значительный вклад в развитие изобретательской деятельности и правовой охраны изобретений в евразийском регионе с результатами, значимыми для государств - участников Евразийской патентной конвенции. Награждение медалью производится один раз в год. К ней выдается диплом установленного образца.-0-