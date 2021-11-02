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Технологии
02 ноября 2021, 09:37

Цукерберг заявил о создании роботизированной кожи для метавселенной

Марк Цукербер. Фото ТАСС
Марк Цукербер. Фото ТАСС

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что его команда совместно с учеными из университета Карнеги-Меллона создала роботизированную кожу, которая призвана обеспечить эффект "физического взаимодействия" в новой метавселенной, сообщает телеканал "МИР24".

"Новые исследования по искусственному интеллекту направлены на понимание мира через прикосновения. Мы разработали сенсорный датчик высокого разрешения и совместно с университетом Карнеги-Меллона создали тонкую роботизированную кожу", - написал Марк Цукерберг в Facebook.

Он отметил, что новые технологии стали еще одним шагом на пути к "реалистичным виртуальным объектам и физическому взаимодействую" в цифровой вселенной.

Ранее стало известно, что компания Facebook сменила название на Meta. Обновленная компания делает ставку на создание нового этапа в развитии интернета - "метавселенной". Ключевой особенностью изменений, по словам Марка Цукерберга, станет ощущение присутствия других людей в цифровом пространстве. Отмечается, что ребрендинг не повлияет на другие бренды корпорации, такие как сама соцсеть Facebook, а также Instagram, WhatsApp.-0-

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