Twitter будет маркировать фейковые фото и видео

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальная сеть Twitter заявила о планах маркировать все фото-, видео- и аудиофайлы, которые очевидно были изменены или сфабрикованы. Об этом сообщает немецкая телерадикомпания Deutsche Welle.

Представители Twitter заявили о начале борьбы с фейковыми видео в микроблогах пользователей. С 5 марта медиафайлы, очевидным образом отредактированные с целью обмана пользователей, будут получать маркировку Manipulated media.

В своем блоге компания сформулировала новые правила: медиафайл будет удален, если Twitter заметит признаки обмана в распространении или угрозу одному человеку или группе людей, призывы к насилию, нарушение права на частную жизнь, а также запугивание.

Публикуемые медиафайлы Twitter будет оценивать по нескольким параметрам. Будут учитываться следующие факторы: был ли контент существенно отредактирован, какая визуальная или аудиоинформация была добавлена или удалена, существует ли на самом деле СМИ, которому приписывается авторство видео или фото, каким образом распространяется фрагмент. Одновременно будут оцениваться сопровождающий текст, профиль пользователя, который размещает видео, его предыдущие ссылки.

Twitter сообщает, что пошел на этот шаг в связи с давлением пользователей, а меры были выработаны на основе опроса 6,5 тыс. человек по всему миру и консультаций с экспертами и гражданским сообществом. Примечательно, что новые правила Twitter были обнародованы на следующий день после заявления YouTube о планах удалять вводящий в заблуждение контент, связанный с президентскими выборами в США. Ранее Twitter запретил любую политическую рекламу на своей платформе.-0-