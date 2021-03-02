Twitter будет помечать сообщения с дезинформацией о вакцинах от коронавируса

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Twitter объявило о мерах по борьбе с дезинформацией про вакцины от COVID-19. Информация об этом размещена на сайте компании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В частности, сообщается, что люди зачастую используют платформу как площадку для обсуждения и поиска авторитетной информации об общественном здоровье.

"Мы будем помечать твиты, которые могут содержать вводящую в заблуждение информацию о вакцинах от COVID-19", - указывается в документе. Благодаря ранее принятым мерам, сообщили в сервисе микроблогов, с платформы за распространение дезинформации о коронавирусе были удалены свыше 8,4 тыс. публикаций.

Также в Twitter вводится система предупреждений пользователей за нарушение правил поведения в соцсети. Это, по словам руководства компании, позволит еще больше сократить распространение потенциально опасной и вводящей в заблуждение информации.-0-