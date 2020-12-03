Twitter запретил посты, унижающие достоинство по признаку расы и национальности

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальная сеть Twitter ввела запрет на сообщения, унижающие человеческое достоинство по признаку расы, этнической принадлежности или национального происхождения, сообщается в блоге соцсети.

Компания отмечает, что ранее уже вносила изменения в правила размещения постов. В июле 2019 года были запрещены сообщения, унижающие человеческое достоинство по признаку религии или касты, в марте этого года - по признаку возраста, инвалидности или болезни.

"Сегодня мы еще больше расширяем нашу политику в отношении ненавистнического поведения, чтобы запретить высказывания, унижающие человеческое достоинство по признаку расы, этнической принадлежности или национального происхождения", - говорится в сообщении.

После обнаружения посты с оскорбительным контентом будут удалены из Twitter. Пользователи, которые неоднократно нарушат правила компании, могут быть временно заблокированы.-0-