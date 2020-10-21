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21 октября 2020, 12:16

Ученые БГУ разработали технологию прогноза нефтеперспективных объектов

Фото из архива
Фото из архива

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые БГУ разработали технологию прогноза нефтеперспективных объектов на основе данных дистанционного зондирования Земли. Ее авторами являются сотрудники факультета географии и геоинформатики под руководством профессора кафедры региональной геологии Валерия Губина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

До настоящего времени в Беларуси при поиске залежей нефти космические данные дистанционного зондирования Земли применялись ограниченно. Инновационная технология основана на комплексном анализе сейсмической информации и космических снимков, в том числе полученных с Белорусского космического аппарата.

"Результатом обработки данных являются космоструктурные карты, на которых отмечены нефтеперспективные зоны. Карты позволяют сократить количество сейсмических исследований, повышают объективность прогнозирования залежей нефти и ускоряют процесс определения участков для проведения буровых работ", - рассказали в пресс-службе.

Созданная технология актуальна для оценки перспектив нефтегазоносности Припятского прогиба, расположенного на территории Гомельской и Могилевской областей. Уже проведена апробация его западной части, включающей Селютичскую, Вересницкую, Кузьмичевскую, Восточно-Кузьмичевскую, Славинскую и Шестовичскую структуры. По каждой из них составлены детальные космоструктурные карты для выявления месторождений нефти.

Технология прогноза также имеет практическое значение для анализа перспектив нефтегазоносности Подлясско-Брестской и Оршанской впадин. Кроме того, основы инновационной технологии планируется использовать в учебном процессе при подготовке инженеров-геологов на факультете географии и геоинформатики БГУ.-0-

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